JULIO BALZA ALTUVE: Sector agroalimentario se activará tras cesar la usurpación

Sector agroalimentario se activará tras cesar la usurpación



***Con el pan de Juan Guaidó y el equipo que lo acompaña en materia agroalimentaria no faltará alimento en la mesa del venezolano. ***Qué le pasa a los peruanos con sus hermanos Venezolanos. ***Francisco Poleo aquí te mando un mensaje de mis lectores.

ARROZ CON MANGO – JULIO BALZA ALTUVE

Pase lo que pase, en caso de que Nicolás renuncie en la nueva junta de gobierno, les aseguro que Juan Guaidó estaría en la misma, ya que a pesar de que hay mucha gente queriendo ensuciar su nombre, debemos reconocer la labor titánica de este muchacho. ¡Vamos, Guaidó! Todavía hay venezolanos que confiamos en ti. Sabemos que en la oposición hay más de un Judas. Pero pa´lante es para allá. En Dios y en ti confiamos. No te atrevas a defraudarnos.

Al cese de la usurpación, en el sector agroalimentario de nuestra economía, deberán emprenderse inmediatamente varias acciones en paralelo, como: 1) Nueva normativa legal que cree nuevos instrumentos jurídicos, base para la reactivación del aparato productivo agroalimentario, eliminando las nefastas leyes de tierras, pesca, precios, etc.; 2) Reestructuración inmediata de todo el aparato público administrativo, el cual está hipertrofiado con una ineficiente e incompetente burocracia que incluye cinco ministerios dedicados al tema alimentario, un sin número de viceminsiterios e institutos y más de 250 empresas del Estado que no sirven para nada; 3) atención a la emergencia alimentaria para que no falten los alimentos en la mesa de los venezolanos. Además de otras políticas de urgente aplicación, las cuales citaremos en entregas posteriores de esta columna, con la ayuda del personal que acompaña a Juan Guaidó en materia agroalimentaria. Así lo han previsto los especialistas de la Plataforma Agroalimentaria Nacional (PAN), equipo integrado por profesionales, técnicos, investigadores, académicos, dirigentes agrarios y gremiales. Todos son conocedores de la materia y tienen una exitosa trayectoria en el sector agroalimentario como lo son: Aura Loreto, Elba Julieta García, Rosario Orellana, Alberto Herrera, Alirio Oliveros, Luis Hidalgo, Egildo Lujan, Arlos Giménez, Juan Urich, Jhoender Jiménez, Wilfredo Briceñi, Orlando Martínez, Jesús Cepeda, José Moyejas, Aníbal Franquiz, Jacobo Abadi, Andrés Pérez, Nicolás Espinoza, Benjamín Silva, Timas Tran y muchos más. Y como se dice en argot hípico, en materia agroalimentaria gánense a estos.

Me piden que desde mi humilde columna felicite al joven Francisco Poleo por el excelente análisis hecho con relación a lo que podría pasar en Venezuela a muy corto plazo. Un extracto de lo escrito por “Pancho”: Sí, hay negociaciones en Venezuela. No, no son entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Ni siquiera entre sus entornos. Las conversaciones son entre la cúpula usurpadora y Washington. Desde que la Casa Blanca activó su batería anti-Maduro, ofensiva judicial, militar-policial y diplomática, el teléfono de Elliot Abrams no ha parado de sonar. Abrams, el encargado del Departamento de Estado para atender el caso Venezuela ha sido lo más transparente posible. Él mismo ha informado que altos funcionaros del régimen lo han contactado varias veces para tender puentes… bueno y por allí va la cosa. Sería bueno que leyeran el artículo completo. Lo pueden buscar en la página elnuevopais.net.

Qué está pasando en Perú con los venezolanos. Qué daño le hemos hecho nosotros a los peruanos. La xenofobia en contra de los venezolanos está tomando tintes muy delicados. Los botan de las casas sin importarles nada; los detienen y los meten presos así sean inocentes. De verdad que no entendemos esta actitud. Nadie del gobierno o de las ONGs que deberían ocuparse de esto los están dejando solos. Quiero reconocer la labor de Oscar Pérez a favor de los venezolanos que dentro de lo que puede les ha tendido la mano. Gracias a Dios no los ha dejado solos. No abandones a tus hermanos Oscar.