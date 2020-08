Bernabé en la mala con el Tío Sam: Tras la visa, congelación de cuentas y sanciones

Por MIGUEL CAMACHO HIDALGO

No son días gratos para Bernabé Gutiérrez. Luego de tomar a la fuerza la sede adeca en Caracas, apoyado por colectivos y esbirros del régimen chavista, el gobierno de EE.UU. le habría revocado la visa. El próximo paso será el congelamiento de sus cuentas bancarias, ya en monitoreo por el Departamento del Tesoro por si hay algún movimiento sobre el que actuar.

El Nuevo País confirmó esa información con fuentes en Washington. La Casa Blanca no pasará por alto lo ocurrido en las sedes caraqueñas de AD, entre otras cosas. La expropiación de las tarjetas de los partidos dio la vuelta al mundo. El caso de Gutiérrez es el más conspicuo . No era un dirigente secundario. Su partida dolió a buena parte de la militancia. Aunque, también, hay otros que ya se veían venir algo así. Sin embargo, en el caso que atañe a los norteamericanos, es el único con cuentas de montos significativos en ese país. Además, desde hace muchos años. Es el único que tiene realmente algo que perder con las medidas financieras.

El editor de El Nuevo País y Zeta, Rafael Poleo, dejó muy mal parado a Gutiérrez este jueves. “Según las autoridades estadounidenses, Bernabé Gutiérrez está en la lista de narcoterroristas, y según Felipe González es un cómplice de la dictadura. En mi opinión es un topo del narcomadurismo sembrado hace tiempo en AD. ¿Tú qué opinas?”, lo remató el periodista.

Washington también está al tanto del grueso expediente judicial que reposa en los tribunales venezolanos sobre las andanzas de Bernabé. Son veintisiete delitos en el mismo número de expedientes. Están ubicados en el Juzgado Segundo Penal de Anzoátegui. Aunque el régimen se prepara para absolver a su nuevo socio -parte de la tarifa del ex gobernador de Amazonas para saltar la talanquera-, lo cierto es que se le abre otro boquete, esta vez de dimensiones gigantescas. Las sanciones están por salir.

Es conocido que Gutiérrez sueña con convertirse en el gran sucesor de Carlos Andrés Pérez. Lo imita hasta en la forma de hablar. “Perecito”, lo llamaban a sus espaldas. El ex presidente venezolano fue uno de los principales forjadores de la alianza entre Acción Democrática y el PSOE, sobre todo por su amistad con Felipe González. CAP tuvo un rol fundamental en la transición española. Facilitó las negociaciones y hasta introdujo de polizón en Madrid a González. El ex mandatario español regresó del exilio en el avión presidencial de Venezuela.

Entre las tantas cosas que no heredó Bernabé de CAP está el apoyo del PSOE y de Felipe.

“Condenamos toma de sedes de nuestro partido hermano Acción Democrática por parte del régimen de Maduro.

“Quiero manifestar mi solidaridad con Acción Democrática ante el atropello de la tiranía de Maduro. Estoy convencido de que su lucha por los valores democráticos no decaerá frente a la opresión”, tronó el ex presidente del gobierno español tras recibir al embajador Antonio Ecarri Bolívar. Poco después, la condena del PSOE.Todo nuestro apoyo a AD, un partido histórico en Venezuela, y a Henry Ramos Allup. Acción Democrática son sus militantes, no solo sus sedes”.