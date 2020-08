JULIO BALZA ALTUVE: Salir de la dictadura

Salir de la dictadura

***La robolución monta una olla con un presunto enfrentamiento entre la oposición y la CEV. ***La oposición cuenta con profesionales cinco estrellas para sacar a Venezuela adelante, cuando caiga la tiranía. ***Cúa, en otrora “La Perla del Tuy”, se cae a pedazos. ***Se mueren de mengua pacientes que requieren atención medica.

Arroz con mango – JULIO BALZA ALTUVE

A esta revolución fracasada, digan lo que digan, le salió el tiro por la culata y se van a quedar con las ganas de seguir jodiendo a los venezolanos. Esto lo digo por la campaña mediática que está en marcha para hacerle creer al pueblo religioso (y no tan religioso) que existe un enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal y la oposición venezolana. Amigos lectores, esta información la tengo de muy buena fuente de ambas partes. Estos comunistoides de cartón con campañas orquestadas se inventan cualquier cosa para difundir cuentos de camino, que ya no se los cree nadie. No crean ese cuento de que la oposición y la iglesia están enfrentados, porque es completamente falso.

Los venezolanos debemos enfocarnos con todos los hierros para que el régimen, si es que les viene en gana, le ponga un parao de una vez por todas al matraqueo indiscriminado en todas las alcabalas del país a la GNB, policías municipales o estadales. Y cuanta autoridad tiene que ver en las carreteras, ya que al final el que paga el matraqueo es el consumidor. Esta denuncia es por el costo de los alimentos, que cada día están más caros y escasos. Tanto víveres, como frutas y vegetales, productos cárnicos en todas sus especies, debido no a la pandemia, no al bloqueo económico extranjero, sino a la grosera corrupción por parte de policías y guardias nacionales que en cada alcabala obligan a cualquier comerciante a dejar la vacuna que ellos quieran quitarle o robarles a los comerciantes. Y si se niegan les decomisan el camión y la mercancía que traen; los meten presos y les levantan falsos cargos. Estamos en manos de la delincuencia. No hay nadie que le ponga un parao a este descaro de corrupción por parte de los cuerpos policiales, que están para velar por el bienestar de la población. ¡Que Dios nos agarre confesados! ¿En manos de quiénes estamos?

Conversando con varios dirigentes opositores que sí saben cómo se bate el cobre en el país, llegamos a las siguientes conclusiones: al salir de esta dictadura, el nuevo gobierno (esté dirigido por Juan Guaidó o por una junta de gobierno estará obligada a apelar a los mejores técnicos, al menos en tres áreas fundamentales: económica, agroalimentaria y petróleo… en todas existe talento de sobra: a) Económica: Miguel Rodríguez, Haussman, Todo Hardy, Gerver Torres, Naim, Ocho, Guerra y más; b) Agroalimentaria: el equipo de la plataforma agroalimentaria nacional y otros expertos vinculados a las universidades, Fedenaga, Fedeagro, Agroindustria y Colegios Profesionales; c) Petróleo: Gente del Petróleo, Unapetro, Venamerica, Vapa y otros expertos como Calderón Berti, Luis Giusti, Jorge Kamkoff y otros… ¡Allí están los conocimientos y la experiencia que requerimos, pues en esas áreas no podemos improvisar..! ¡La gobernabilidad y estabilidad de la renaciente democracia estará en juego!

El pueblo de Ezequiel Zamora -una zona tan querida por sus habitantes- a la cual tanto nombran estos seudoscomunistas se está cayendo a pedazos gracias a su alcaldesa y al grupo de concejales rojos-rojitos. Esta ciudad mirandina, Cúa, ha sido arrasada por los rojos-rojitos; la han llevado a la ruina total: falta de agua, luz, servicios básicos como lo son la recolección de basura. Y lo peor es que quieren seguir mandando. Pero tú tienes la solución en tus manos. No le des tu voto. Cúa, la Perla del Tuy, está convertida en elmugre del Tuy. ¡Que me perdonen pero sus autoridades no sirven para nada!

Una nota que no puedo dejar de escribir tiene relación con lo que está pasando en todos los hospitales de nuestra ciudad capital. Se comete un crimen de Lesa Humanidad, ya que he sabido de tres casos esta misma semana pasada de personas fallecidas por falta de asistencia médica. Esto es un crimen, señores, por donde quiera que lo vean. Te dicen: “Aquí no lo podemos recibir, porque solo atendemos casos de Covid-19”. Y ¿los infartados, los heridos y tantas enfermedades o emergencias que requieren su atención? Que se mueran y ya. Eso está pasando en Venezuela, aunque usted no lo crea.