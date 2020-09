Rafael Poleo: Los Mantenidos

Por ahí a Yon Goicochea lo llamaron “mantenido”. Acoto que a todo político que no sea rico de cuna alguien lo mantiene, porque la política es cara. A Churchill y a Betancourt lo mantenían amigos de toda la vida que consideraban útil y necesaria su dedicación absoluta a la política. A los de La Mesita los mantiene Maduro. A quienes desarrollaron la campaña de descrédito contra Henry, Borges, etc., los mantienen unos banqueros que robaron a la Nación venezolana y escaparon a Miami, España e Inglaterra. Lo importante, entonces, no es que a un político lo mantengan, sino quién lo mantiene, porque así se sabe qué intereses defiende en la oposición y favorecerá si llega a ser gobierno.

Estas cosas se ocultan porque de verdad somos una sociedad de cómplices, y los medios de comunicación son puro negocio, y los sueldos de los periodistas son miserables.