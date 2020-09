Qué hará Venezuela después de la Corte Penal Internacional

***¿Habrá vida después de la decisión de la CIJ? ¿Qué se hará después? Es el gran dilema de la política exterior en el siglo XXI.

Por GERSON REVANALES

Venezuela se encuentra en una de las situaciones más comprometedoras de su historia diplomática, quizá peor a lo que fueron el “Tratado de Arbitraje de Washington” de 1897, el proceso arbitral de París de 1899 o el bloqueo naval de nuestras costas por las potencias europeas, y el control de las aduanas en 1902 para el cobro compulsivo de deudas existentes.

En esta oportunidad está en juego, además de nuestra integridad territorial sobre la justa reclamación de los 159.500 km2, nuestra soberanía y su pérdida representa una amenaza para la seguridad nacional. Una decisión en contrario empoderaría a Guyana y por ende a Trinidad y Tobago en lo que se circunscribe a una nueva delimitación de las áreas marinas y submarinas, así como a la salida abierta al Atlántico y el escenario frente a Barbados en algunas áreas de solapamiento en la zona económica exclusiva, producto del tratado de cooperación entre Guyana y Barbados en el 2003. Incluso daría pie a Colombia para acudir en algún momento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la cuestión del golfo, algo que ya asomó el coronel Londoño.

Los llamados “polítical designer” y quienes se encuentren entre los “decision-making power”, sea cual sea la decisión de la Corte, tienen que estar preparados para responder ante el país debido a que la responsabilidad por la Constitución la tiene el Presidente de la República. En este caso, (por ahora), el Sr. Nicolás Maduro Moros será el responsable ante la historia si se pierde el Esequibo por su laxa defensa. La triste afirmación del expresidente Chávez de que la reclamación es una secuela de los gobiernos de Acción Democrática fue una clara manipulación de la historia patria de las relaciones internacionales.

La pretendida demanda incoada por la excolonia inglesa de Guyana ante la Corte Penal Internacional, a raíz de la remisión inconsulta y arbitraria que realizó el Secretario General de la ONU por recomendación de su antecesor Ban Ki Moon, de la reclamación venezolana, requiere en primera fase que la CIJ determine si tiene jurisdicción, debido a que Venezuela -en ningún momento o circunstancia- ha reconocido la jurisdicción de este alto tribunal.

En un primer ejercicio, si la Corte decide que no tiene jurisdicción, será un triunfo para todos los que siempre han defendido esta tesis; en particular las organizaciones de la sociedad civil, como Mi Mapa, las academias, universidades y la “Comisión mixta para la defensa del Esequibo y la fachada atlántica de la Asamblea Nacional”. Esta dio la batalla hasta lograr que el régimen, en contravención a los deseos de Cuba, entendiera que la integridad de Venezuela es lo primero y reconoció que la histórica tesis de la no jurisdicción de la CIJ era la correcta. Este triunfo, sin lugar a dudas, representa un traspiés en las aspiraciones de Guyana así como para sus asesores, Cuba y el CARICOM; sin olvidar a las concesionarias que se aprovecharon para incursionar en una zona en desafiante contravención al “Acuerdo de Ginebra”. (Art. V).

Bajo este escenario, la Corte deberá regresar el caso al secretario general Guterres, quien a partir del “Acuerdo de Ginebra” (Artículo 4), como hoja de ruta, tendrá que reiniciar un proceso de conversaciones y negociación para la búsqueda de una solución satisfactoria, a través de los mecanismos políticos y diplomáticos contenidos en el artículo 33 de la Carta de la ONU.

El segundo escenario complica la situación, ya que si la Corte considera que tiene jurisdicción se dará inicio al juicio en el cual el gobierno deberá decidir:

A) Si se desconoce la decisión, considerando que la tesis sostenida hasta el momento es la de no reconocer la jurisdicción. Esta posición tendría sus respectivas consecuencias, positivas y negativas. Entre estas últimas, Venezuela podrá seguir desconociendo la decisión de la Corte y declararla nula e írrita; sin embargo, esta contará con el reconocimiento de una gran mayoría de los países que integran la ONU y el Consejo de Seguridad, lo cual deja al país con muy poco margen de acción. B) Un cambio en la posición y acepta ir a la Corte para defender el caso. Igualmente tendrá sus respectivos pros y contras. Dentro de las fortalezas se cuenta con un excelente equipo jurídico y la oportunidad de ser resarcidos por el despojo de que fuimos víctimas. La amenaza existente es la presión de las concesionarias sobre la Corte y la gran debilidad así como la poca voluntad del régimen en la defensa integral de las fronteras.

Ambos escenarios deberán ser analizados amplia y profundamente, no solo por el gobierno sino por el país; ya que nuestra integridad territorial, soberanía y seguridad nacional están en juego.