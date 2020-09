Cuervo ingenuo

Por ALBERTO D. PRIETO

En el periódico en el que trabajo, El Español, somos muy aficionados a las encuestas. Y yo, un poco yonki de hacerlas. Me hace gracia ver qué le preguntamos al lector, y tratar de responderlas como si fuese (sólo) un ciudadano.

Es entonces cuando descubro algunas de las claves que explican está España pedorra, que no llega ni a trágica de tan ridículas que son sus cuitas.

Esta semana le estamos preguntando a los lectores sí ha hecho bien Pablo Casado, líder de la oposición, en negarse de plano a negociar los Presupuestos de 2021 y la renovación de varios órganos constitucionales con el presidente, Pedro Sánchez.

Claro, cada españolito de a pie contesta desde su bandera ideológica. Yo, que como periodista tengo algo más de información -de ésa que no se puede publicar- y que manejo algunas de las claves de cómo se deciden las cositas que a todos nos acaban afectando, acabo por desesperarme.

El otro día aprendí que el ave que mejores habilidades gasta para articular y repetir palabras no es el loro, sino el cuervo. A mí siempre me ha gustado su porte aristocrático, pero ahora resulta que el muy pájaro no es más que un repetidor de consignas.

¡Mira! Como la masa de mis compatriotas votantes… y sus líderes.

