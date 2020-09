Pa´ lo que quedamos

Por EDUARDO MARTÍNEZ (*)

Venezuela es un país único. Por lo menos así decimos los venezolanos y también los que han hecho de este país su tierra de adopción.

El historiador Manuel Caballero dijo en más de una oportunidad que “en un país donde las cucarachas volaban… podía pasar cualquier cosa”. Ni más ni menos.

Por eso, los que aquí vivimos, no tenemos limitaciones en nuestra capacidad de asombrarnos, por lo que vemos, oímos y nos sucede.

Sin ir muy lejos, y en una especie de crónica de calle, relato que en el término de unos 10 minutos y unas cinco cuadras cortas en el casco de Chacao, pude presenciar tres insólitas situaciones ante las cuales quedó rebasada mi capacidad de asombro.

Una sola de ellas, como dicen los anglosajones, hubiera bastado para “hacer mi día” (make my day). La verdad es que atrás quedaron mis angustias por la crisis venezolana y la pandemia. Solo en 10 minutos.

Los nuevos lectores de periódicos

Desde que recuerde, los periódicos se compraban en los kioscos. Eso no ha cambiado, aunque ahora no se consigan en los kioscos.

Solo que ahora, y lo pude descubrir en la avenida Francisco de Miranda, los kioscos venden “Periódicos para mascotas”.

Dedicado gran parte de mi vida a la prensa, confieso que no supe si reír o llorar.

Llorar por mi respeto, apego y amor por la prensa escrita.

O llorar, por la incoherencia de imaginarse un perro o un gato, sentado en su butaca leyendo la edición de El Nuevo País u otro diario.

No resistí la tentación de tomar una fotografía, como se puede disfrutar en esta publicación. Quedando comprobado, que no es un “cuento de carretera”.

Aun sin reponerme de la sorpresa, me aventuré a conversar con la encargada del kiosco sobre las inclinaciones literarias de las mascotas.

Me vio con asombro, y luego estalló en carcajadas. Me relató que ya no le distribuyen más 4 o 5 ejemplares de los diarios impresos que todavía circulan. “Eso se vende en menos de una hora”, dijo.

En las tardes, continuó diciendo, aparece una señora que le vende por 300 bolívares unas 44 hojas de periódicos, las cuales, a última hora del día, ella las vende en 400 bolívares. No queda ni una.

Son los dueños de mascotas, quienes las compran para que sus consentidos “hagan sus necesidades”, atinó a decirme para dar por cerrada la corta conversación.

El temor es de todos

Seguí mi camino en dirección norte por la avenida Guaicaipuro. No había transitado ni una cuadra completa, cuando me topé con una robusta mujer policía, que con la moto policial a su lado y un celular en la mano apuntando a su oído, hablaba cual vecina con alguna persona.

No era una llamada oficial. Era una simple y llana conversa con alguna amistad o familiar.

Habituado a que, en la calle ya no se puede hablar, y como ya venía envuelto de un buen humor, me atreví a señalarle: “disculpe agente, pero esta calle es peligrosa. Le pueden robar el celular”.

La agente, que se sorprendió con mi comentario, colgó la llamada súbitamente, y a muy baja voz me susurró: “ay señor si yo le contara”, y se sonrió.

Pobre pero aseado

Luego de ese segundo episodio, que me dejó sonriente y bien humorado, continué mi camino en “Norte franco”, como dicen los marinos.

A unos pocos metros de la parte de atrás del Centro Comercial Mata de Coco, pude observar a un indigente que siempre está merodeando los alrededores de una conocida pastelería húngara.

A veces cuida vehículos, otras veces lo he visto lavándolos, o haciendo mandados a los comerciantes de la zona.

En esta ocasión, el indigente -con buena presencia- colocó un paño y una franela sobre unas plantas, para que el sol de la mañana que viene por el este los secara.

Acto seguido, procedió a quitarse los zapatos y reemplazarlos por otro par que extrajo del bolsón donde atesora todos sus bienes terrenales.

Mi sorpresa surgió, cuando empezó a buscar algo dentro del bolsón. Hasta que sacó un aplicador, de esos tipo pistola con gatillo que se usan para desinfectar en estos tiempos de coronavirus.

Luego, limpió exhaustivamente los zapatos, antes de meterlos en su bolsón.

Para un hombre que vive y duerme en la calle, fue un acto de valentía higiénica y preventiva. Por lo visto, la actitud en estos tiempos pareciera no ser exagerada.

“Pa´lo que quedamos” los que hemos dedicado nuestra vida a la prensa escrita. Ahora nos leen las mascotas.

_____

(*) Corresponsal de la Revista Zeta en Italia, en cuarentena – en Caracas.