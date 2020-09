Rafael Poleo “explica” a Capriles: Sus nexos con Cuba, Odebrecht y los bonos

Rafael Poleo, fundador de El Nuevo País y Zeta, fue entrevistado por los periodistas Rafael y Rafaelangel Galicia en el programa A 8 Columnas. En más de una hora de conversación, reproducida al final del texto, no quedó títere con cabeza. En un completísimo repaso a la actualidad venezolana, el más sacudido fue Henrique Capriles, aunque en general toda la dirigencia opositora fue reprendida por su incapacidad para mantenerse unida.

Según Poleo, Capriles mantiene desde hace años coincidencia de intereses con la dictadura cubana. El hilo conductor entre el ex gobernador y La Habana sería Odrebecht, la transnacional brasileña empapada en escándalos de corrupción. Recordó como en Miami, en plena campaña presidencial 2012, Henrique llegó a decir, frente al exilio cubano, que no veía razones para cambiar las relaciones con la isla. Además, el periodista no dejó por fuera el caso de los bonos venezolanos, en los cuales el entorno caprilista estaría involucrado de cabeza. De hecho, mediante esta trama estarían tratando de influir en la campaña presidencial de Joe Biden.

En cuanto a Leopoldo López, le pidió que no vuelva a idear “operaciones tontas”. Esto parece una clara referencia a la insurrección del 30 de abril de 2019 y la Operación Gedeón del 2020. A Juan Guaidó, que no caiga en competencias con sus colegas opositores. Poleo considera que todos serán presidentes llegado el momento, pero que ninguno lo será si no logran el principal objetivo. “Se harán viejos esperando que caiga Maduro”, soltó el también ex parlamentario en el programa presentado en Telecolor y en el canal de Youtube de Rafael Galicia.

Maduro no entregará por las buenas

Poleo también censuró a Capriles por su intención de ir, sin más, a unas elecciones. Para el periodista, la dictadura no entregará mansamente. No descarta una intervención militar estadounidense, aunque la administración de Trump lo niegue. “Lo negarán hasta el día antes, como lo han hecho siempre, hasta en la Segunda Guerra Mundial”, explicó. Sin embargo, cree que lo más probable es que el desenlace se logre por acuerdo macro entre el presidente de EE.UU, y su par ruso, Putin. Por eso, considera que al pueblo venezolano poco más se le puede pedir.