Por otra parte, y curiosamente, el Departamento del Tesoro también sancionó a Williams Benavides en relación con el relevo en la cúpula del Partido Tupamaro, partido tradicionalmente aliado del PSUV de Maduro. Tras ser nombrado, Benavides expresó su apoyo a Maduro y anunció que la formación concurrirá a las elecciones de diciembre. Esta sanción le da seriedad del asunto. Estados Unidos no toma partido. Sanciona a todo el que se preste a componendas anti-democráticas.

“Estados Unidos sigue estando comprometido con hacer que el régimen de Maduro y quienes le apoyan rindan cuentas por su flagrante corrupción para garantizar que los venezolanos logran las elecciones libres y justas que merecen”, aseguró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

“Al elegir a dedo a los líderes de los partidos políticos teóricamente opuestos a él y nombrar un nuevo consejo electoral en contravención de la Constitución venezolana, Maduro está redibujando de forma no democrática el mapa electoral de cara a las elecciones del 6 de diciembre para garantizar un resultado favorable que prolongue su intento de dictadura”, precisó el funcionario estadounidense.

Bernabé, el más afectado

El tema con las sanciones de Estados Unidos es que no siempre los sancionados tienen cuentas en el país norteamericano. Aunque las medidas incluyen no entrar más al territorio estadounidense, lo determinante es lo que se pueda confiscar en cuanto a activos. Entre los nuevos personajes que entran en la lista negra de Washington, el único que tiene mucho que perder es Bernabé Gutiérrez, expulsado en junio de Acción Democrática por haberse aliado con Maduro a la hora de arrebatarle el partido a la directiva legítima encabezada por Henry Ramos.

El Nuevo País adelantó el 14 de agosto del 2020 que Gutiérrez estaba en la mira del Tío Sam. En ese momento, se había filtrado a la prensa la suspensión de la visa del dirigente político. “No son días gratos para Bernabé Gutiérrez. Luego de tomar a la fuerza la sede adeca en Caracas, apoyado por colectivos y esbirros del régimen chavista, el gobierno de EE.UU. le habría revocado la visa. El próximo paso será el congelamiento de sus cuentas bancarias, ya en monitoreo por el Departamento del Tesoro por si hay algún movimiento sobre el que actuar”, publicó este periódico entonces.

Poco más de un mes y medio después, Bernabé tiene congelada su cuenta en el imperial Bank of America, precisa ahora a El Nuevo País la misma fuente de entonces. La misma habría sido abierta hace ya varios años. No sólo en lo político salió perdiendo el ex gobernador de Amazonas.