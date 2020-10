La magia venezolana de Daniel Giandoni

Por SARA KAFROUNI

De Venezuela para el mundo. En cada escenario y cada país que visita, el mago venezolano Daniel Giandoni se enaltece de su terruño y busca que cada uno de los que disfrutan de su show se lleven una imagen distinta y positiva del venezolano..

Es así como luego de haber sido jurado en varias competencias internacionales de magia, el venezolano Daniel Giandoni lo vuelve a hacer al convertirse en uno de los invitados especiales, conferencista y además jurado de la novena edición del reconocido “Festival Medellín llena eres de magia” y el primer campeonato de magia que se está realizando desde este 12 de octubre en la capital de Antioquia en Colombia y que, para virtud de la nueva normalidad que se vive, se está realizando a través de las plataformas digitales.

La magia en digital

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha generado un gran impacto en el uso de las plataformas digitales desde cualquier ramo, especialidad y talento. En un principio las redes sociales sirvieron como apoyo para liberar la tensión psico-emocional que pueden ocasionar tantos meses de encierro. Sin embargo, luego de casi 8 meses la productividad mermó y se hizo necesario reactivar la economía. Es por ello que tanto restaurantes, tiendas, salas de teatro, artistas y ahora los magos migraron a este formato que ha sorprendido con su alcance y receptividad, y así lo comenta el venezolano Daniel Giandoni en exclusiva para Zeta.

“Estoy 100 % convencido que esta cuarentena ha hecho algo por la magia. Por lo menos en mi caso, yo fui uno de los magos, si no el primero, que le dio la vuelta al show aquí en Latinoamérica para poder hacerlo vía streaming. Y hoy en día lo agradezco, le tengo que ver el lado bueno a la cuarentena que, a pesar de que estamos en una tragedia, hizo que yo pudiera ofrecer un producto nuevo dentro de mi portafolio que nunca lo hubiese pensado en estos 16 años de carrera. En mi caso, el tema de la cuarentena, tener la capacidad de reinventarme y tener la de crear un producto nuevo que además está comprobado que funciona y que tiene un impacto muy chévere. Las personas pueden ver lo que está pasando muy de cerca del lente de la cámara y creo que la magia además aporta entre muchas cosas una vía de escape”, comenta satisfecho el mago Daniel Giandoni quien además señala que uno de los objetivos como artistas-magos es poder hacer que la gente sonríe, se ríe y disfrute ese momento, olvidando todo lo que está pasando al su rededor.

“Llena eres de magia”, comenta que este es un festival muy reconocido a nivel latinoamericano el cual ha congregado grandes nombres del mundo de la magia y los organizadores no querían dejar pasar este año sin hacer el festival, razón por la cual al unísono se aprobó su realización vía streaming.

Según comenta Giandoni, esta nueva forma de hacer magia es un gran reto: “Es un reto muy grande tanto para uno que se monta arriba de los escenarios con como para los organizadores. Además para el festival hay que renovar totalmente lo que se ha estado haciendo, hay que hacer cosas distintas y sobre todo hay que tener en cuenta que la magia es un arte muy participativo y al ser en plataforma streaming la participación se dificulta un poco porque de repente no todos van a poder participar, porque están pendientes quizás de lo que está pasando en la casa o están cenando. Digamos que no es la misma experiencia que la de estar sentado en un teatro. Sin embargo, en mi caso yo reestructuré todo el show para que la participación sea lo más fácil y agradable y rápida posible. Es muy fuerte trabajar sin público y sin las reacciones a las que uno está acostumbrado, sin embargo, una vez que se entiende eso, lo que pasa es algo muy bonito porque empiezas a entender que es otro tipo de reacción ya que la gente empieza a escribir en el chat. Las reacciones no van a ser, digamos de tú a tú que vas a escuchar unos aplausos, sino que ahora vas a leer los aplausos. Es una bonita reacción, se siente agradable y es distinto”.

En el caso de la magia, explica el mago venezolano, esta nueva forma de presentación permite desarrollar lo que se conoce “magia de cerca” que ocurre a pocos centímetros, en planos detalles, y que es muy difícil de realizar en un escenario frente a 500 o 600 personas.

De invitado a jurado: el secreto del ganador

La magia ciertamente es un arte participativo, difícil, único y que amerita el buen manejo de la técnica para poder mantener a un público ensimismado, entretenido y conectado con lo que están percibiendo sus sentidos. Es por esto que hacer magia va más allá de trucos aprendidos. En este “Festival Medellín llena eres de magia” los participantes tienen la oportunidad de demostrar su valía a través de un video de una duración máxima de 9 a 10 minutos, y el puntaje se otorga siguiendo los estatutos establecidos por el ente regulador latinoamericano Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas (Flasoma) que tiene incluso su propia convención y es la más importante de Latinoamérica.

“Estas convenciones latinoamericanas como la de Medellín son adscritas y se basan según las reglas y el reglamento de la Flasoma. Los puntos a evaluar principalmente son originalidad que quiere decir que sea un acto propio, que no sea una copia de otro mago, segundo que sea una presentación entretenida porque a pesar de todo esto está ligado al entretenimiento, entonces tiene que ser una presentación que te enganche. Y tercero es la técnica: qué tan hábil, qué tanta destreza tiene el artista que se está presentando. Cada uno de esos requisitos tiene 30 puntos y la suma da 90 y los últimos 10 puntos son del hilo conductor, es decir, que la rutina tenga un sentido, que tenga un inicio, que tenga un desenlace, como si fuera una película en un corto plazo de tiempo. Las rutinas tienen que durar máximo 9 a 10 minutos, no pueden durar más, si no quedas descalificado”,-señala el mago Daniel Giandoni.

Sin embargo, para Daniel Giandoni más allá de lo dispuesto en el reglamento. a él como jurado le gusta que una presentación sea entretenida y evalúa con especial atención la capacidad que tenga el mago de mantenerlo “enganchado o no”, así como su “memorabilidad”, una de las claves en las rutinas de magia y la cual expone en la conferencia del tema “Más allá del truco” que dará el día 17 para el cierre del evento, donde presentará también su nuevo truco Homing Card 2.0.