“El apoyo bipartidista en Estados Unidos a la causa venezolana es algo muy valioso para la causa venezolana, sobre todo en este desastre actual, con una campaña electoral tan histérica”, dice Francisco Poleo en entrevista con Leopoldo Castillo en EVTV Miami.

Poleo considera que las cosas no cambiarán mucho para Venezuela en una eventual administración del demócrata Joe Biden. Recuerda que la política de sanciones y criminalización que sigue el gobierno de Donald Trump fue empezada por Barack Obama. “El tema de la posibilidad de una operación militar (por la cual muchos apoyan a Trump) se puede dar independientemente de quién esté en el poder. Hay una percepción de que Trump es más dado a una opción bélica, pero si te pones a ver sus cuatro años en el poder, no es así. En cambio, en la presidencia de Obama (de la cual Biden fue vicepresidente), se le dijo adiós por la vía militar a Bin Laden y a Gadafi, ocurrió la guerra en Siria, no se retiraron las tropas ni de Irak ni de Afganistán. Aún así, el Premio Nobel de la Paz fue para Obama y no para Trump. Es un tema de imagen, de percepción”.