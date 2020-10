En el Perú no existe un Estado de derecho. El sistema de justicia no sirve. Está politizado y mediatizado. Un amplio sector de la fiscalía actúa de acuerdo con pautas políticas y de búsqueda de aplauso mediático. Yo no soy fujimorista pero lo cierto es que, los indultos no pueden revertirse y a Alberto Fujimori se le revirtió el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski y volvió la cárcel. Otro hecho es que el Ministerio Público es muy cercano al gobierno y le ha hecho una campaña sin misericordia a los opositores de Vizcarra. ¿Qué pasa? Ha habido muchos aportes de campañas a los partidos políticos por parte de grupos empresariales, del mismo Odrebecht y eso es una falta administrativa. Cuando eso se dio, no era un delito, pero ha salido en el Perú que eso es lavado de activos. Y con esto metieron presa injustamente a Keiko Fujimori, e iban a meter adentro a Alan García.