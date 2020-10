Leopoldo López: “Tomé la difícil decisión de salir de Venezuela para redoblar los esfuerzos por la libertad”

Nota de Prensa

El líder político Leopoldo López, Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno del presidente (E) de Venezuela Juan Guaidó, aseguró que ha dado el difícil paso de salir de Venezuela convencido de que podrá redoblar sus esfuerzos por la causa de la libertad.

En su primera rueda de prensa, luego de su salida de Venezuela ofrecida este martes en Madrid, España, Leopoldo López, expresó lo mucho que le costó tomar la decisión de dejar su país. “Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela (…) “We will come back” dijo Rómulo Betancourt y yo lo repito el día de hoy. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir una mejor Venezuela. Nosotros estamos convencidos de que Venezuela será libre”, afirmó con certeza.

López anunció las tres vías de acción en esta nueva etapa de lucha: “Lo primero, a promover, impulsar que en Venezuela se pueda materializar una elección presidencial libre, justa y verificable. Lo segundo, hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de Derechos Humanos, de las torturas, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país puedan ser sometidos a la justicia internacional (…) Tercero, nos dedicaremos, y esto lo hablé con el presidente Guaidó esta mañana, a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo.”

Aseguró que los sectores democráticos en Venezuela quedan liderados por el presidente legítimo Juan Guaidó. “Para tranquilidad de los venezolanos, Juan Guaidó está dispuesto a todo. Juan Guaidó va a liderar y va a continuar liderando este proceso. Mi salida no tiene absolutamente ningún impacto sobre esta idea que se va a plantear un gobierno en el exilio o que la oposición se desplaza hacia afuera, no. Estamos en donde podemos estar para dar esta lucha”.

Según López es evidente que en Venezuela hay una interlocución clara: “La Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó y el equipo de trabajo que acompaña al presidente encargado. Ese esfuerzo de interlocución es algo que se va a mantener para abrir las puertas de la libertad y romper las cadenas de la opresión que hoy representa Nicolás Maduro para todos los venezolanos”.

La unidad un desafío

Para cumplir el objetivo de liberar a Venezuela, uno de los desafíos que según Leopoldo deben enfrentar es la unificación de esfuerzos, la unidad en todas sus manifestaciones, comenzando por la Unidad política.

“Esa Unidad Política es una prioridad alrededor de la cual nosotros vamos a trabajar y a la que nos vamos a dedicar, pero la unidad no solamente es la política, es la unidad de la sociedad civil también, es la unidad del pueblo venezolano con una agenda que nos identifique. La unidad a la que me refiero no solo se queda en el territorio nacional, también me refiero a la unidad de los países que nos han ayudado y los que faltan por sumarse a la causa por la libertad en Venezuela a la que también pedimos unidad, unidad por la libertad, unidad por las elecciones libres, unidad para poder atender la tragedia humanitaria que se está viviendo en Venezuela”.

Aseguró que dará su mayor aporte para poder unificar, cohesionar y fortalecer la coalición internacional alrededor de la búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela.

“Nosotros estamos profundamente comprometidos y con mucha humildad en consolidar esa unidad en todos los ámbitos, dentro y fuera de Venezuela, a eso nos dedicaremos en esta nueva etapa y que es algo que nosotros estamos seguros nos va a permitir estar más fuertes para lograr lo que nos hemos planteado que es salir de la dictadura”.

Agradecer con humildad

El comisionado presidencial para el centro de gobierno expresó su profundo agradecimiento al embajador de España en Caracas y a su esposa, al personal de la embajada con el que tuve la bendición de haber compartido este tiempo, igualmente agradeció al Presidente del Gobierno Español por recibirlo.

“A todos nuestros aliados internacionales que día a día expresan su compromiso con nuestra lucha, a todos los miembros del Grupo de Lima, a la OEA, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Canadá y a la Unión Europea, en cuyo territorio nos encontramos; al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por permitirme trabajar al servicio de su Gobierno, reconocido por 59 naciones del mundo, y al servicio de la Asamblea legítima de mi país, único órgano democrático que sigue en pie. En nombre de mi presidente, el presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, de los 38 partidos democráticos prohibidos o perseguidos, de las 127 organizaciones de la sociedad civil, quiero dar las gracias también a la comunidad internacional en su conjunto, muy especialmente en las Américas y en la Unión Europea, por seguir apoyando la causa de la libertad de nuestro pueblo”.