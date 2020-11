Tras larga agonía electoral, Biden es presidente electo de Estados Unidos

Por FRANCISCO POLEO

Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos. La noticia retumbó mundialmente este sábado tras cuatro días de agonía electoral, en una elección que pasará a la historia por lo difícil que fue cantarla. Hace un mes la mayoría pensaba que sería mucho más atronadora la victoria demócrata, que terminó siendo por los pelos. Con Biden, llega como segunda a bordo Kamala Harris, quien deberá dejar alto el listón de ser la primera mujer vicepresidente de este país.

Con 279 votos electorales, según conteo de The New York Times, Biden se convierte en el presidente número 46. Donald Trump, por su parte, tiene hasta ahora 214 votos electorales. Faltan por adjudicar Georgia y Carolina del Norte, pero tras conseguir Pensilvania, el ya presidente electo supera el umbral de los 270 votos electorales necesarios. El presidente saliente recibió las noticias jugando golf en su campo de Virginia, sin reconocer los resultados y asegurando que irá a los tribunales para pelear por un supuesto fraude.

El presidente Trump no ha mostrado en ningún momento pruebas del presunto fraude. Por ley, en Georgia se recontarán los votos al ser la diferencia menor al 0.5%, pero es que Biden no necesita ese estado para ser presidente. Aunque esto puede terminar en un lío judicial, los demócratas se lanzaron este sábado a las calles para celebrar. Las felicitaciones le llovieron al presidente electo, incluyendo internacionalmente. Por lo visto, las alegaciones de Trump no calaron en sus aliados externos. Ángela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia) y Josep Borrell (Unión Europea), felicitaron inmediatamente a Joe, pero esto quizás era esperado por las tirantes relaciones recientes entre Washington y el viejo mundo. Más sorpresivo fueron los cálidos mensajes desde Bogotá y Londres, cercanos al todavía inquilino de la Casa Blanca. Iván Duque y Boris Johnson abrazaron desde la distancia a Biden.

Al momento de escribir estas líneas, sólo Mitt Romney había felicitado a Biden por parte de la élite republicana. Sin embargo, este viernes Mitch McConnell, líder del Senado, y Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, garantizaron que habría una transición pacífica. Lo mismo consideró John Bolton. El ex asesor de Seguridad Nacional, sin embargo, aseguró que no ve a Donald reuniéndose con Biden o entregando el mando simbólicamente en la toma de posesión. A partir de ahí, altos dirigentes republicanos han dejado claro que apoyan cualquier aventura judicial siempre y cuando se presenten pruebas.

Más de 74.500.000 de personas han votado por Joe Biden. La mayor cifra de la historia. Pero es que luego viene Donald Trump, con más de 70 millones de votos. Ambos en 2020. Para referencia, ambos superaron este año el récord de Barack Obama, quien sacó casi 69 millones y medio de votos en 2008. Cifras en mano, los demócratas no deberían abusar de las celebraciones. El trumpismo está más vivo que nunca. La presidencia de Biden no será fácil, equilibrando entre la extrema izquierda de su partido y lo más conservador del país, que puede seguir comandado por el presidente saliente. Quien, además, puede lanzarse nuevamente a la presidencia en 2024, porque nada se lo impide legalmente y porque tendría la misma edad que Biden hoy. Sus hijos son otra opción, en lo que sería una nueva dinastía política.