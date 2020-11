Irán, el operador de Rusia y China en Venezuela para esquivar las sanciones

Por MARÍA ANGÉLICA CORREA

En 2016 conocí en Washington DC al analista de seguridad hemisférica Joseph Humire, director del Center For a Secure Free Society (Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura). Ya para esa fecha, Venezuela había perdido su soberanía. La narcoguerrilla colombiana operando con el régimen castro-chavista; los servicios de inteligencia cubanos en los distintos ámbitos de seguridad del estado, la marcada presencia de Rusia; los estrechos vínculos con el gobierno de China y el régimen islamista de Irán. Todo esto sucedía, mientras en forma soterrada se estaba engranando un plan estratégico, ante la mirada impasible de la comunidad internacional, que sostenía y sigue sosteniendo la importancia del diÁlogo y las elecciones para liberar a Venezuela. Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba no son países aliados al régimen, sino aliados que controlan al régimen.

En la entrevista que le realicé en 2016, usted sintetizó la situación de Venezuela: “La gente en Venezuela tiene que entender que no hay salida si no salen Cuba, Irán, Rusia, China y Turquía del país. Venezuela es un problema regional, no solo es un conflicto interno de Venezuela. La realidad de lo que pasa en Venezuela es mucho más compleja que una dictadura o un gobierno de mafiosos, de delincuentes. El objetivo de ellos es cambiar el mapa geopolítico de Latinoamérica”. Han transcurrido cuatro años desde esa entrevista, ¿qué diagnóstico le da usted a la situación actual de América Latina?

Exactamente igual como lo dije. Lo única diferencia es que hemos avanzado en la consciencia de los gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos de entender eso. Antes la mayoría no tenía previsto la complejidad de Venezuela, especialmente la comunidad internacional. Hay dos puntos muy concretos. Cuando hablamos en el 2016 el jefe del Comando Sur era el general John Kelly, él salió, hizo buen trabajo, entra (el almirante Craig) Faller quien dijo en agosto, “el centro de gravedad (que es un término militar para decir, el poder de este conflicto de crisis de Venezuela) está en manos de los actores del exterior, Rusia, Irán, Cuba”. Y el segundo punto, es China. Todavía hay un pensamiento de los políticos en Venezuela de que China es solamente un socio comercial de Maduro y que no necesariamente está tan fuerte, porque China no está dando dinero al régimen. Esto es una gran equivocación. China es más que un actor comercial, más que todo es también otro actor militar, tiene ambiciones militares e importantes alianzas con Irán, Rusia. Los nexos con Maduro van al ámbito militar, usando el comercio como lo usan con todo el mundo, como una estrategia para endeudar un país y capturar territorio e instalarse de una forma militar. Y eso creo que falta, no se está hablando tanto a esa dimensión, por lo menos en los círculos en que estoy yo.

Estos países aliados que controlan al régimen venezolano, ¿han avanzado en estos cuatro años?

Sí, muchísimo, muchísimo, como te dije fue una falta de diagnóstico por los individuos, organismos, estados que estaban tratando de buscar una solución a la crisis de Venezuela. Enfocaron mucho en lo interno, en el factor político, militar hasta el factor social del pueblo. Al principio pensaron que el pueblo se iba a levantar…pasó, no pasó nada, no cambió nada; después pensaron que las fuerzas armadas se iban a levantar, trataron…no pasó nada; después pensaron que se podía hacer un pacto político, una negociación…pasó, no pasó nada.

¿Hubo algún evento en particular para que el almirante Faller diera ese giro de visión?

Se han visibilizado estos actores. En 2019 Rusia se visibilizó enviando tropas a Venezuela e Irán lo mismo. Irán ha sido casi una teoría de conspiración para mucha gente, pero, la realidad en 2020 es que Irán está ahí, pero no por un cambio de visión de occidente, si no, porque se visibilizaron. Y lo mismo va a pasar con China.

¿Y cuál es la estrategia por parte de ellos cuando deciden visibilizarse?

Ellos han estado usando a Venezuela para provocar una guerra y quieren hacer un avance estratégico en el hemisferio occidental. El enemigo de todos ellos es Estados Unidos.

Por mucho tiempo Estados Unidos dejó sola a Venezuela. Las acciones que tomó el presidente Trump en materia de seguridad hemisférica, ¿lograron un avance?

Sí. Debemos recordar que el presidente Obama vio a Irán y Cuba como aliados. El presidente Trump ha dedicado estos cuatro años a orientar la política exterior en 180 grados a otra dirección. Con China y Rusia es más complejo porque son potencias grandes donde no puede tener completamente una política de confrontación con ellos, sin embargo, el presidente Trump ha sido duro con el régimen de Putin y el partido comunista de China, pero, entendiendo que hay áreas donde va a tener que negociar, pero, con Irán ha sido duro y con Cuba también.

En los últimos meses, Irán se ha hecho visible en apoyo al régimen de Maduro. No así, a inicios de 2019 donde Rusia y China se mostraron más activos. ¿Qué ha cambiado en el 2020 en relación con Irán?