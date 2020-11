Blinken, Secretario de Estado: Malas noticias para Maduro

Por FRANCISCO POLEO

La política exterior de Estados Unidos a partir del 2021 va cogiendo forma. Al frente del Departamento de Estado estaría Anthony Blinken y como asesor de Seguridad Nacional sería nombrado Jake Sullivan, según información de Bloomberg. La responsable ante la ONU sería Linda Thomas-Greenfield, revela Axios. Los primeros pasos de Joe Biden son moderados, pragmáticos y centristas, modelando al propio presidente electo. En el caso de Venezuela, son buenas noticias para el gobierno interino de Juan Guaidó, malas para el régimen de Nicolás Maduro y el grupo que aboga por el fin de las sanciones.

Los tres posibles nominados forman parte del círculo más cercano de Biden. Al menos en política exterior, el ex vicepresidente no está mostrándose complaciente con el ala socialista del Partido Demócrata. Va acorde con las filtraciones al respecto: será un equipo que tenga la confianza tanto de la comunidad internacional como de las principales instituciones internas, entre ellas el propio Partido Republicano. Habrá poco espacio para políticas banderizas, por lo que los Sanders, Warren y compañía no tendrían acceso a los puestos más determinantes. La prioridad de Biden será superar la crisis del coronavirus. Para ello, necesitará reinsertar a Estados Unidos en el concierto internacional lo más rápido posible y tender puentes con la oposición. Tiene que dar un mensaje que sea cualquier cosa menos radical. Oído al tambor con el próximo gran anuncio, el del Secretario del Tesoro.

Malas noticias para Maduro…y otros en Venezuela

Si alguien deseaba un gabinete blando, se está llevando una decepción. Al menos, en política exterior. Blinken lleva con Biden casi veinte años. Según The New York Times, quienes lo conocen lo consideran “un centrista con ánimos intervencionistas”. Llegó a ser subsecretario de Estado en la administración Obama. Ahí, fue de los primeros funcionarios en apoyar las sanciones a la dictadura de Maduro. Su visión del mundo le hizo ganarse algunos amigos entre los republicanos, algo apreciado por un Biden que insiste en gobernar tanto para sus correligionarios como para sus opositores. Su posición en torno a Venezuela le ganó elogios del senador Marco Rubio, por ejemplo, a quien Blinken apoyó en la estrategia de acorralar a la élite madurista.

Un pragmático, Blinken no dudó en reconocer el buen hacer de Donald Trump al apoyar al gobierno legítimo de Venezuela, representado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Le criticó, sin embargo, haber puesto todos los huevos en una misma canasta: la de los militares volteándosele a Maduro. Era la doctrina Bolton, cuyo desenlace el 30 de abril del 2019 ya todos conocemos.

La posición de Blinken es una buena noticia para Guaidó y sus aliados. Es difícil que la política de Estados Unidos cambie sustancialmente. Es bipartidista, ave rarísima en el crispado ambiente político de Washington. En principio, está claro que esta administración tratará de coordinarse mejor tanto con la Unión Europea como con Latinoamérica para hacer más viable un proceso de negociación. Ahí, en las frías relaciones con Bruselas, es donde fracasaron las negociaciones lideradas por Mike Pompeo y Elliot Abrams. La vía de la intervención armada parece lejana, pero no necesariamente más que con un Trump que siempre ha dejado claro que lo suyo no son las guerras. Recordemos que estos funcionarios de Biden son los mismos del Obama de Libia, Siria, bin Laden, etc. Maduro debería tener eso claro.

Para quienes no es una buena noticia un gabinete exterior como éste es para el grupo de políticos, empresarios y economistas venezolanos que claman por el fin de las sanciones. Aseguran que sólo afectan al pueblo. Es decir, ¿a ellos? Curiosamente, sus intereses económicos y profesionales son los más afectados por las prohibiciones norteamericanas a tranzar con instrumentos como los títulos de deuda venezolanos. El lobby de este clan, llamado “los bonitos” por sus afinades a los bonos, ha sido intenso en Washington durante los últimos meses. Veremos cómo resulta, pero el nombramiento de Blinken no es el mejor augurio para ellos. Vale recordar que las sanciones son la gran baza para forzar un proceso de negociación con el madurismo.

Los otros nombramientos no son más suaves. Sullivan, posible asesor de Seguridad Nacional, fue el sucesor de Blinken como asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Biden. También sirvió como jefe de planificación de políticas del Departamento de Estado comandado por Hillary Clinton, convirtiéndose en su más cercano asesor estratégico. Según The New York Times, Blinken y Sullivan, amigos, se han convertido en el transcurso de los años en los principales asesores de Biden en materia de política exterior.

En cuanto a Thomas-Greeenfield, la posible nueva embajadora ante la ONU, es una veterana de 35 años en el Servicio Exterior. Biden también restituiría a este puesto su rango ministerial, eliminado por Trump, por lo que esta funcionaria se sentará en el Consejo de Seguridad Nacional.

Blinken también significa malas noticias tanto para Moscú como para Teherán. Con Vladimir Putin ha sido particularmente duro, sobre todo después de la presunta intervención rusa en las elecciones del 2016. La administración Obama, además, no se llevó bien con los rusos. En el caso de Irán, el retorno al acuerdo nuclear parece inminente, para lo cual habrá que hacer maromas equilibristas para no dañar los pactos logrados en el Medio Oriente por el gobierno de Trump. La gran incógnita es China. La imagen de Beijing está muy golpeada tras la pandemia. En Occidente ya empiezan a darse cuenta que no pueden seguir callando por los negocios. Habrá un cisma que no sólo afectará las relaciones de este hemisferio con el gigante asiático sino a la composición misma de organismos multilaterales como la ONU, muy señalada tras la cuestionada labor de la OMS.