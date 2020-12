Método Fauci para no contraer el coronavirus

A sus 79 años, con alto crédito científico en materia de epidemias y sin conflicto de intereses, al doctor Anthony Fauci se le considera la mejor fuente en materia de Covid-19. Terminando el año, esto es lo que él recomienda para no enfermar de coronavirus. Es lo que él mismo hace, pero advierte que nada es 100% seguro.

Según Fauci, normas básicas son:

1) Ponerse la máscara en lugares donde tenga contacto con otras personas o reciba en casa a personas extrañas a su familia.

2) Mantener a toda costa la distancia social de 6 pies (1.83 metros). Ojo en supermercados y similares.

3) Evitar multitudes en todo caso, sobre todo en lugares cerrados y concurridos (restaurantes, bares, fiestas, calles concurridas, etc.). Bares y restaurantes son especialmente peligrosos. Busque mesas distanciadas al aire libre. “Me siento poco confortable en un restaurante, sobre todo si hay muchos comensales”, dice.

4) Lavar las manos frecuentemente, sobre todo cuando abre paquetes llegados del exterior o llegue a casa. Hay que permanecer 30 segundos con las manos enjabonadas. Lo que mata el virus es la espuma.

A preguntas específicas, Fauci responde:

1) “Iba a cortarme el pelo cada 5 semanas, ahora voy cada 12”.

2) “Si usted está en el grupo de alto riesgo, no viaje. En otros casos, viaje en su propio automóvil, no en buses o trenes. Si tiene menos de 25 años, puede hacerlo, con precauciones”. “Es algo bueno que las líneas aéreas pidan exámenes recientes de coronavirus a sus pasajeros”. “Para reuniones familiares reduce mucho el riesgo que todos se hagan prueba de coronavirus antes de reunirse”. “Convendrá vacunarse. Tendrán eficacia de 95%, igual que las pruebas. No existe seguridad 100%, pues no vivimos en una sociedad completamente libre de riesgos”.

Fauci considera que si una sólida mayoría de personas se vacuna, la vida será casi normal en el tercer o cuarto trimestre del año próximo, 2021.