El Plan Biden para frenar a China

La relación de Estados Unidos con China será determinante para el gobierno de Joe Biden. Es ya un tema bipartidista y, aunque algunos critiquen sus formas, lo cierto es que es una de las políticas de Donald Trump con más apoyo. El nuevo inquilino de la Casa Blanca buscaría un enfoque multilateral en vez del unilateral de su predecesor, pero el objetivo es el mismo: frenar las intenciones hegemónicas del gigante asiático. Al respecto, cabe revisar esta conferencia con Jake Sullivan, a quien el presidente electo nominará como su asesor de Seguridad Nacional. La conversación ocurrió en marzo de 2019, en el marco de los diálogos promovidos por el Hudson Institute. Al diplomático lo acompaña en esta oportunidad el profesor Walter Russell Mead.

¿A dónde vamos con China? Porque yo diría que los demócratas, como los republicanos, se han centrado de alguna manera en esta noción de que nos hemos equivocado en la política sobre China durante mucho tiempo y que, como resultado, hemos dejado escapar parte de nuestro apalancamiento en esa dinámica. Y, por lo tanto, ahora necesitamos hacer ajustes importantes.

SULLIVAN: (…) necesitamos un acuerdo multilateral que eleve los estándares y que se convierta en una parte central de nuestra estrategia con respecto a China. (…) las críticas a los aranceles de Trump se (refieren) al instrumento único, pero más aún, al hecho de que está imponiendo aranceles a Canadá y Europa cuando deberíamos presentar un frente unido contra China.

MEAD: Está bien. Así que una especie de regreso hacia un enfoque multilateral …

SULLIVAN: Sí.

MEAD: … Para comerciar y …

SULLIVAN: Un reconocimiento de que la OMC (Organización Mundial del Comercio) no está abordando los problemas fundamentales de la competencia, ya sean empresas estatales, moneda, barreras detrás de las fronteras y que necesitamos unirnos con socios de ideas afines para establecer nuevas reglas y luego darle a China una opción, ya sea que quieran entrar o no.

MEAD: Ciertamente creo que esto: la idea de la reforma de la OMC y la idea de que el tipo de reglas de circulación que la gente diseñó a principios de los 90 puede no ser adecuado …

SULLIVAN: Correcto.

MEAD: …para un mundo mucho más complicado, tiene mucho sentido.

SULLIVAN: Sí. Pero si intenta hacerlo por consenso en la OMC, probablemente esté …

MEAD: Correcto.

SULLIVAN: …se van a encontrar con los mismos obstáculos con los que se han estado encontrando durante años y años. Así que reunamos a las economías de mercado abierto del mundo en Europa, Asia y América y digamos: establezcamos reglas que funcionen para nosotros y luego, esencialmente, demos a China una opción. Si desea participar plenamente en la economía mundial en el futuro, el 60 por ciento de la economía mundial ya ha establecido estos nuevos estándares y debe comenzar a alcanzarlos.

MEAD: Sabe, es algo que vale la pena señalar que los procesos de negociación de la OMC realmente se han detenido.

SULLIVAN: Correcto.

MEAD: Y es por eso que hubo un cambio a lo regional…

SULLIVAN: Exactamente.

MEAD:… ¿Es un problema militar con China? La Unión Soviética se mantuvo fuera del ámbito económico, en general. De alguna manera, una competencia con China sería algo mucho más complejo y difícil de pensar, y mucho menos de ejecutar.

SULLIVAN: Bueno, ya sabes, es realmente interesante que a través de las líneas de partido, demócratas y republicanos, a través de las líneas de los legisladores y políticos, estás viendo este consenso emergente en torno a una postura mucho más vigorosa, agresiva e incluso un tanto adversaria hacia China. Y entonces, el centro de gravedad, incluso hace cinco o diez años, giraba en torno al compromiso cooperativo. Y ahora, ha pasado a la competencia estratégica. Eso se refleja en los diversos documentos de estrategia nacional de la administración Trump, pero también se refleja en la lógica y la retórica de los candidatos demócratas y los legisladores demócratas. Mi problema básico con que la competencia estratégica sea el marco definitorio de la relación entre Estados Unidos y China es que es un modo. No es un objetivo. ¿Quién gana esa competencia? Y la gente está advirtiendo cada vez más la analogía de la Guerra Fría o algo así con algunas de estas diferencias en torno a la interdependencia y cosas por el estilo.

Mi problema con eso es que el impulso fundamental de la estrategia estadounidense hacia la Unión Soviética se basó en una sola premisa de George Kennan, que era, la Unión Soviética algún día colapsará bajo el peso de sus propias contradicciones, y podemos organizar todo un estrategia de varias décadas sobre la base de esa premisa. A: No estoy seguro de que podamos afirmar con confianza esa premisa frente a China. Y B, no estoy seguro, dado el nivel de interdependencia con China y el resto del mundo, que apoyaríamos el colapso absoluto de China como una empresa en marcha en el camino, lo que sucedió con la Unión Soviética. Entonces no me funciona. Entonces, y lo segundo es que el principal desafío que plantea China, desde mi perspectiva, no es fundamentalmente un desafío militar. Tiene dimensiones militares, sin duda, pero creo que Estados Unidos tiene los medios para seguir siendo una potencia residente en Asia Pacífico sin entrar en una carrera armamentista con los chinos. El problema real es la forma de la economía y la forma de la política y la forma de la tecnología en el sistema global. Eso requiere un cambio en el énfasis de nuevas inversiones importantes en sistemas de armas a nuevas inversiones importantes en inteligencia artificial (IA), en resiliencia democrática y en este tema de establecer las reglas del camino. Y mi preocupación es que volvamos a caer en estos viejos, en estos viejos recuerdos musculares de la Guerra Fría, y se convierta en una estrategia militar primero. Y creo que eso no tiene sentido.

MEAD: Creo que una de las dificultades para mí es pensar detenidamente, este es el grado en que la inversión en tecnología en general se está militarizando un poco …

SULLIVAN: Correcto.

MEAD:… Desde eso, pero no simplemente porque mucha gente está gastando dinero en el ejército. Si piensas en la IA, es difícil no pensar en las implicaciones militares o en cualquier otro tipo de tecnología. Así que parece que estamos entrando, la carrera de la investigación parece convertirse en una especie de carrera armamentista …

SULLIVAN: Correcto. Y creo que este es el marco equivocado de cómo pensar sobre la competencia entre los EE.UU., China y la IA porque lo interesante es que para un país como, digamos, Bolivia o Zambia, la existencia de la IA les permite hacer avances con respecto a las capacidades militares porque parten, básicamente, de cero. Con la sofisticación tecnológica y personal de las fuerzas estadounidenses y chinas, la IA marcará la diferencia. Pero la diferencia marginal es mucho más pequeña, mientras que en el ámbito económico, si China o los Estados Unidos pudieron hacer avanzar una IA hasta el punto en que esa IA en sí misma esté generando progreso científico, estamos hablando de tasas de crecimiento múltiples veces mayores que las que creemos en un país que tiene cierto dominio sobre esa tecnología frente a sus competidores. Eso, para mí, es una preocupación mucho mayor. Hasta dónde llega China con los hipersónicos y los drones enjambres y todo eso, está bien, sí, eso me preocupa. Tenemos que lidiar con eso. Pero el progreso económico y la inteligencia artificial crearán mucho más apalancamiento, capacidad, poder, la capacidad de dar forma al destino de las regiones y del mundo entero que, para mí, la estrategia de EE.UU. debería centrarse mucho menos en las aplicaciones militares de la inteligencia artificial y mucho más en un proyecto tipo Apolo para nuestro país en torno a las implicaciones económicas y la aplicación de la IA.