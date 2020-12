Por qué las parlamentarias serán un fracaso para Maduro

*** Tim Padgett, editor para las Américas para la filial de NPR en Miami (WLRN), entrevistó en WLRN a Francisco Poleo sobre las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro para el 06 de diciembre. Traducción de El Nuevo País y Zeta.

El periodista exiliado venezolano Francisco Poleo explica por qué la oposición política de su país, y la mayor parte del mundo, se niega a legitimar la votación de este domingo.

Este domingo, Venezuela realizará elecciones parlamentarias. La mayoría de los líderes de la oposición dicen que la votación ha sido manipulada por el autoritario presidente socialista Nicolás Maduro.

Así que lo están boicoteando, incluido Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y casi otros 60 países reconocen como el presidente legítimo de Venezuela, al igual que la gran diáspora venezolana de Florida.

Aún así, las elecciones son una señal del poder atrincherado de Maduro en Venezuela, incluso cuando Estados Unidos intenta presionarlo para sacarlo del poder con duras sanciones económicas contra su gobierno.

Para comprender mejor lo que significa la votación del domingo para Venezuela, Tim Padgett de WLRN habló con el veterano periodista venezolano Francisco Poleo, que ahora vive en Miami.

Aquí algunos extractos de su conversación:

WLRN: Francisco, sabemos que se culpa ampliamente al régimen de Maduro por el catastrófico colapso de la economía y la democracia de Venezuela. Eres parte de una familia de periodistas que están exiliados aquí porque chocaste con ese régimen. Cuéntanos sobre eso.

POLEO: Cada uno en mi familia, mi hermana en 2006, mi padre en 2009, mi madre y yo en 2016, tuvimos que huir de Venezuela por la persecución primero del gobierno de Hugo Chávez y ahora del gobierno de Nicolás Maduro. Bombardearon [en 2008] la sede de nuestras publicaciones, el diario El Nuevo País y la revista Zeta…

Porque tu padre, Rafael Poleo, había comparado a Hugo Chávez con Benito Mussolini …

Sí. Bombardearon (también) la casa de nuestra directora (Jurate Rosales). Encarcelaron a nuestros empleados.

¿Cuáles son las principales razones por las que Juan Guaidó y casi toda la oposición boicotean las elecciones de este domingo?

Bueno, precisamente porque no hay condiciones para que se celebren elecciones democráticas: no hay recuento neutral de los votos, no hay acceso neutral a los medios de comunicación y no hay observadores internacionales neutrales. La oposición pedía la participación de la Unión Europea y de la OEA – Organización de Estados Americanos – y Naciones Unidas. Y el régimen simplemente negó esa posibilidad, ya sabes, entonces la oposición decidió que no pueden legitimar un proceso como ese.

E increíblemente, la Corte Suprema de Venezuela reemplazó recientemente a los líderes de los principales partidos de oposición con políticos amigos del régimen, ¿no?

¡Sí! Básicamente, secuestraron a los partidos de oposición. Ya sabes, los tribunales de Venezuela están controlados por el régimen de Maduro, por lo que simplemente decidieron nombrar un liderazgo [del nuevo partido de oposición] que básicamente sigue las órdenes del gobierno.

Los boicots electorales generalmente han fracasado en la oposición venezolana en el pasado. Acaban de terminar fortaleciendo al régimen, razón por la cual un destacado líder de la oposición, Henrique Capriles, que casi derrotó a Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, cree que la oposición debería participar el domingo. Pero crees que esta vez un boicot funcionará de manera diferente para ellos. ¿Por qué?

Porque en este momento el régimen de Maduro necesita el reconocimiento de la comunidad internacional, porque Maduro necesita controlar los activos venezolanos en la arena internacional.

Correcto, como los mil millones de dólares en oro venezolano que están almacenados en el Banco de Inglaterra. Maduro no puede acceder porque no está claramente reconocido allí como presidente legítimo de Venezuela.

Sí, eso es lo que realmente preocupa a Maduro. Y preocupa a los principales chavistas [leales al régimen] que quieren sus bienes personales en Europa, en Francia y España, porque quieren poder vivir allí si Maduro es derrocado, y no en Asia, como Dubai o Singapur, o Hong Kong, que es donde han tenido que poner gran parte de sus activos en los últimos años.

Migajas en Florida

Eso es interesante. Creo que debido a todas las acusaciones recientes de Estados Unidos contra chavistas por delitos como corrupción y lavado de dinero, la gente aquí tiende a pensar que estacionaron muchos de esos activos en Florida.

Ah, no. Lo que tienen en Florida son migajas en comparación. Por lo tanto, necesitan que la oposición legítima de Venezuela se comprometa con el régimen en estas elecciones, para ayudar a que las elecciones y el régimen sean reconocidos por la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, donde, como dije, preferirían vivir si tuvieran que dejar Venezuela. Pero la oposición dice que no van a participar. Por eso creo que esta elección no funcionará para el régimen de Maduro.

Muchos exiliados venezolanos aquí en el sur de Florida creían que el presidente Trump de alguna manera iba a invadir Venezuela para derrocar a Maduro. Pero Trump acaba de perder ante Joe Biden. Entonces, ¿qué deberían esperar de Biden cuando se trata de Venezuela?

No creo que la estrategia cambie demasiado. Pero invadir Venezuela, eso fue como una fantasía, ¿sabes? Trump siempre dijo que iba a forzar una negociación con Maduro y así lo intentaron. Intentaron hablar con altos funcionarios militares en Venezuela; incluso propusieron un gobierno de coalición para hacer una transición [democrática] en Venezuela. Y esa fue una muy buena propuesta, si me preguntas.

Pero creo que eso falló porque Estados Unidos actuó muy solo en todo esto. No hubo coordinación internacional con la Unión Europea o con nuestros aliados regionales como el Grupo de Lima – con Colombia, Brasil, entre otros. Y esa estrategia de ir solo fracasó. Creo que eso es lo que va a funcionar mejor en el caso de una administración de Biden.