Carta a un demócrata desesperado

Por RAFAEL POLEO

Querido y comprendido compatriota en estado de legítima desesperación:

Es explicable que venezolanos como tú, sinceramente opositores, vacilen entre ir o no ir a votar en las elecciones del próximo domingo 6. Quieres votar. Necesitas votar. Antes de hundirte en la depresión definitiva debes soltar en el rostro del canalla ese escupitajo de un voto de repudio. Son muchos años de espera, frustraciones acumuladas, esperanzas diluidas. Incluso desencantos desgarradores, como los provocados por la claudicación moral de políticos a quienes una difícil situación personal ha hecho sentarse a una mesita bien servida. En quienes a la Historia la conocen como una epopeya de combates heroicos y de la política creen que es una alegre sucesión de eventos electorales, tanta adversidad quiebra el espíritu y aconseja decisiones suicidas como esta de hacerle a Maduro el caldo gordo, regalándole una preciosa legitimidad de la cual totalmente carece y en la cual se basa la condena irreversible de las naciones democráticas.

La ilegitimidad de la cual Maduro necesita limpiarse es la clave técnica para el golpe final que los agentes de Biden ya están cuadrando con gobiernos europeos. Trump no pudo hacerlo porque se querelló con la Unión Europea, y ésta, vieja zorra, dio largas al remate del Caso Venezuela, temerosa de que Trump la excluyera de los resultados económicos positivos que se derivarán de ese cambio político.

Con una Asamblea Nacional hecha a la medida en unas elecciones obviamente trucadas, Maduro obtendría una apariencia de legitimidad. Esto obligaría a la alianza atlántica -congelada por Trump y que Biden habrá de reanimar-, a reformular el expediente que la formalidad democrática exige para remover un gobierno, por más dictatorial que éste sea -esto de las formalidades democráticas es lo que menos entienden los demócratas desesperados motivo de esta nota. Es el área no explícita de la política, la más difícil de tragar.

Por supuesto, tu caso de honesto demócrata desesperado, cuya postura es políticamente fatal pero moral o emocionalmente justificada, no es el de los políticos curtidos para quienes esta dictadura ha sido una eternidad en desempleo. El hambre obliga y el prestigio algo vale a la hora en que algo se tiene que vender. Y aún así no podremos perdonarlos.

Te he escrito desde lo hondo de mi propia tragedia, la de quien se pregunta si todavía habrá patria. A comprenderte he aprendido comprendiéndome. Sólo que yo, en más de medio siglo en este oficio, he pasado por lo que estás viviendo. Tú pasarás también.

Firmado: Este humilde cronista.