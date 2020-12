Perspectivas frente a Biden

***La diplomacia del twitter de Trump no funcionó y sus amenazas nunca fueron creíbles, algo fundamental en el juego de poderes.

Por GERSON REVANALES

La llegada de Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden al 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC, crea muchas expectativas sobre quiénes serán los hombres del presidente, cuáles serán sus posiciones frente a Maduro; su reconocimiento a Guaidó y el respeto a los DD.HH.

Nombres como Antony Blinken para Secretario de Estado, Jake Sullivan como Consejero de Seguridad Nacional y Alejandro Mayorkas a la Secretaria de Seguridad Nacional suenan últimamente como los candidatos más fuertes para contar con la bendición del nuevo huésped de la Casa Blanca. Ellos lidiarían con un problema que Barack Obama dejó en marzo del 2015. En una Orden Ejecutiva lo definió como una “amenaza “inusual y extraordinaria”, declarándolo como de “Emergencia Nacional” para la seguridad de los EE.UU. y su política exterior. Considerando que para esa época todavía no había el eje Caracas-Teherán-Ankara, el cual a todas luces se ha venido consolidando a pesar de los esfuerzos y amenazas puestas sobre la mesa por el saliente Trump.

El primero de los hombres del presidente es Antony Blinken, quien al contrario de Trump es un decidido defensor del multilateralismo y un experimentado consejero en política exterior. Siendo así su perfil, uno de sus grandes retos será lograr atar esos cabos sueltos que fueron las islas beneficiarias de PETROCARIBE, las cuales siempre bloquearon todas las propuestas e iniciativas para suspender a Venezuela dentro de la OEA. Sobre el interinato de Guaidó, Blinken coincidió con la Administración Trump de darle su apoyo, lo cual representa una señal muy clara de que después del 6 de enero seguirá contando con el apoyo de la nueva administración, lo cual representa una garantía para Guaidó y un claro mensaje para el régimen, en caso de querer poner al interino detrás de las rejas como lo han manifestado algunos voceros oficialistas. Blinken considera que “se hizo lo correcto al reconocer a la Asamblea Nacional y a las fuerzas democráticas para poner más presión sobre Maduro” y dejó claro que Maduro no tiene legitimidad. No obstante, no se puede obviar su franca oposición a una salida militar como única opción para salir del régimen de Maduro. Con estas declaraciones envió un mensaje a dos destinatarios: A quienes apuestan por una invasión, que esta no será auspiciada ni financiada por EE.UU. y al régimen le quita la bandera de que se encuentra a las puertas de una invasión gringa, que tanto le ha beneficiado interna y externamente.

El segundo de los hombres del presidente, seria Jake Sullivan, quien en la misma línea de Blinke ha dicho que una solución militar impulsada por Estados Unidos es un riesgo demasiado grande, lo cual quita de la mesa una de las opciones manejadas por Trump y desarma al régimen de la supuesta y mítica invasión. Sullivan considera que debería trabajarse más bien con todas las herramientas no militares, diplomáticas, multilaterales, bilaterales o financieras que pudieran aplicarse. Eso significaría duplicar las sanciones y continuar construyendo esa coalición internacional que inició Trump.

En torno al regreso de la democracia, para el Consejero de Seguridad Nacional se lograría (según su opinión) separando a China, Cuba y Rusia de Venezuela, lo cual dependería de duras negociaciones, donde las ofertas americanas fueran tan apetecibles para estos países que les hicieran romper las alianzas que hasta ahora han forjado en apoyo al socialismo del siglo XXI. En este caso, las negociaciones con Rusia estarían en un reconocimiento por ambos lados de sus zonas de influencia para mantener el “statu quo”. Con China si algo le duele es el aspecto comercial. La imposición de medidas restrictivas e impositivas a sus exportaciones al mercado americano le pudieran hacer repensar sus relaciones con Maduro y con Cuba, el corte del suministro petrolero desde Venezuela y la sola restricción de las remesas y vuelos le quebraría la voluntad a La Habana de seguir apoyando a su mecenas

El último de los elegidos sería Alejandro Mayorkas en la Secretaría de Seguridad como responsable de instrumentar la aprobación del Estatus Legal de Protección para los migrantes; una ley que provee que a los migrantes se les pueda otorgar el Estatus de Protección Temporal que les permita permanecer legalmente en los Estados Unidos hasta que puedan regresar sin peligro a su país de origen. Esta ley representa una instrumentación directa y efectiva, diseñada para proveer alivio humanitario a las personas desplazadas. Con TPS los venezolanos podrían permanecer en los EE.UU., trabajar y cuidar de sus familias en Venezuela con el envío de remesas.

Indudablemente, que las declaraciones y manifestaciones de estos personajes dejan ver que habrá un cambio de estilo. La diplomacia de los cañonazos verbales por twitter parece que quedaré de lado, por lo que la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la NSA y el Pentágono trabajarán en forma más coordinada junto con el Grupo Bipartidista del Congreso de los EE.UU. que condenaron las elecciones de este domingo por fraudulentas. Es de esperar que dejen los micrófonos debajo de la mesa. Actuarán en forma más efectiva, de modo que sus advertencias o amenazas sean más creíbles.