Un cuento de Navidad

Por CARLOS OJEDA

No todos los días eran iguales. Juanpi despertó ese veinticuatro de diciembre esperando que llegase la noche buena; la alegría le embargaba en víspera de la llegada del niño Jesús.

Su elevada estatura y su esbelta delgadez, esa pícara sonrisa de siempre acentuada con dos hoyuelos en sus cachetes le daban cierta singularidad. Sus enormes ojos color café así como su largo pelo rizado le conferían un compendio de simpatía angelical –Juanpi alegraba corazones con solo verlo.

Juanpi nació con un ángel interno

Con la inocencia que da el vivir en un pueblito del llano, apenas despertó caminó hacia la ventana. Fijó la vista en el horizonte exclamando ¡Hoy será un día especial! Ese pensamiento, al igual que todos los que día a día le pasaba por su mente, se repetía. Tal vez era producto del encanto de la brisa del amanecer, del abanico de colores que brotaba del paisaje que le rodeaba o del gran sueño de ver regresar ese toro grande y fuerte que se perdió en la sabana. Su imaginación no le permitía comprender cómo bautizaron a ese toro “Renacer” -no lo consideraba adecuado. En realidad, él no sabía mucho de nombres ni de toros; solo que a “él” jamás le gustó ese nombre. ¿Sería por eso que se fue el toro? Recordaba la pretensión del padrote de enamorar a esa novilla blanca y manchada que se escabulle con elegante coqueto entre las palmas y mastranto.

Esa mañana, con la mirada fija en el horizonte, Juanpi vio como una diminuta sombra se fue engrandeciendo. Reconoció de inmediato ese caminar desafiante acentuado por la fortaleza de sus pasos, el brillo de su inmenso torso al reflejar la luz del sol, su directa y marcada ruta hacia la novilla blanca. Sonrió, su picardía característica le recordó a Juanpi que su padre le decía:

“Sueña con lo que quieras de verdad hacer, porque los sueños que no quieres cuando se hacen reales son pesadillas”.

Renacer regresó. No había ido en busca de aventuras por esas recónditas tierras repletas de bosques y peligros. Nunca se extravió en lejanos horizontes pretendiendo olvidar el recuerdo de lo bonito del llano.

El amor que siempre imaginó que sentía el toro por la novilla blanca aún palpita en su corazón como el cuento de hadas que nunca nadie narró.

Jamás nadie se enteró de cuántas cartas al niño Jesús había escrito Juanpi por ese regalo. El regalo de la alegría, el regalo de sentirse feliz al ver crecer el amor. El regalo que nos entrega con cada amanecer un nuevo día otra oportunidad.

Juanpi sí recuerda cuántas fueron esas cartas antes de volar al cielo. Hoy sentado en el hermoso jardín del Edén exclama en voz alta desde el infinito.