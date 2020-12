Después de Trump

Por JURATE ROSALES

Cerrada la rueda. Rien ne va plus –es la fórmula con la que el croupier en los casinos donde la gente prueba su suerte indica que las apuestas están cerradas y pone a girar la rueda. Para los venezolanos que apostaron a Trump, la rueda giró y todos perdieron.

Los venezolanos que podían votar en Estados Unidos, en su mayoría apostaron a Trump, y no era que el hombre fuera muy simpático (que no lo es) sino que no había a quién apostar pensando en Venezuela, pese a que la vocero del partido demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, también apoyaba la resistencia venezolana representada por Juan Guaidó. El tema de Venezuela era y sigue siendo uno de los pocos en que ambos partidos norteamericanos, el demócrata y el republicano, coincidían.

Desgraciadamente, el caso de Donald Trump, en quien también yo puse mis esperanzas después del público apoyo que le brindó aparatosamente a Guaidó en Washington, resultó ser nada más que un show para la galería. Trump siempre ha sido en primer lugar un actor más que un gran político, pero yo esperaba más de él. Veremos cómo nos va ahora con Joe Biden, que tendrá muchas más urgencias que atender en el mundo, empezando con el candente tema iraní y otra larga cola de urgencias incluso domésticas, creadas por la pandemia del Coronavirus. Nuevamente y tristemente, pareciera que el “caso Venezuela” volvió a caer en la lista de espera. Ojalá me equivoque y que a Venezuela Biden la atienda pronto.

En mi criterio de residente en Venezuela, el caso venezolano se hizo tan apremiante que no imagino en qué podría desembocar. Está la penuria de alimentos que ya produjo muertes de hambre y sigue produciendo situaciones de la más absoluta indefensión en niños y ancianos desde el punto de vista de una alimentación que se dificulta cada vez más. La persona que no tiene dólares para sobrevivir está condenada a pasar hambre, incluso si tiene un trabajo con el sueldo que fuera en bolívares, lo que equivale a no recibir nada a cambio del trabajo. La economía se ha dolarizado y el que no tiene un ingreso o una ayuda de parientes que viven en el exterior, pero intenta seguir trabajando por un sueldo en bolívares está en situación de morir de hambre. Esto no es un juego de palabras; es una realidad.

Más allá de la hambruna está la pandemia del Coronavirus. Venezuela tiene unos servicios médicos deficientes desde hace años y las primeras víctimas que cayeron por Covid han sido los médicos, cuyo número de muertes ha aumentado debido a la ausencia de los más elementales insumos para resguardarse del contagio. Y finalmente está la dramática situación de las personas, y sobre todo de familias, que huyeron de Venezuela buscando sobrevivir y se han encontrado con la pandemia universal, que los obliga a regresar por no encontrar refugio alguno. Muchos viven de mendicidad en calles vacías.

Agregue a esto la represión, los presos políticos, la falta de seguridad en zonas enteras del país, las dificultades de comunicación por falta de gasolina, las zonas que no reciben agua ni gas y las que sufren de apagones y verá una situación de continuo sufrimiento de una población que sigue esperando a un Mesías cualquiera, con tal de que logre el milagro de devolvernos a un país “vivible”.

La destrucción de Venezuela como país y la dramática situación de la población conforman un escenario que exige una atención internacional yo diría inmediata, como si fuera una emergencia clínica. La solución política que pareciera nunca llegar y sobre todo eso el hambre y la creciente hambruna para quien no tiene dólares, se han convertido en flagelos de vida o muerte para un sector cada vez más numeroso de la población.