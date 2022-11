Carlos Ojeda: Cabrujas, Caballero y Rayma. Entre infinidades de irreverencias

0 SHARES Share Tweet

A juicio del autor quien no haya leído al menos uno de las decenas de libros escritos por Manuel Caballero, no podría obtener el más mínimo respeto o la misericordia de lo más granado de la intelectualidad nacional.

Por Carlos Ojeda

Decir que mi juventud no fue influenciada, por haber tenido una madre educadora y un padre corresponsal en El Nacional, sería mentir. Otras condiciones aplican. Decir que escribo en El Nacional, El Nuevo País y Zeta, entre otros grandes medios, porque tengo gran trayectoria -como para merecerlo- también sería mentir. Puedo decir sin embargo una verdad. La gran influencia que ha logrado desde mi adolescencia, el tanto leer los artículos de opinión de Manuel Caballero y José Ignacio Cabrujas, como para hacerme identificable, por la cierta singularidad de mis artículos. Cuando escribo, no redacto, en realidad les entrego una narrativa. No miento ¡Digamos! es mi herencia. Puedo alardear de eso -total es personal-.

“El tema que me importa es el fracaso”. “Los venezolanos somos admiradores de los mitos, porque no entendemos nuestra historia”. “El concepto de Estado, es simplemente un truco legal que justifica formalmente apetencias, arbitrariedades y demás formas del me da la gana”

Son citas del pensamiento y la expresión de José Ignacio Cabrujas. El del MÁS de mis tormentos. Ese, quien bautizó a Chávez como el “comandante Mondongo”. Intelectual con suficiente estilo como para entre los clásicos de Verdi, Mozart y Wagner, enamorarse de la telenovela criolla.

“Tanto nadar para ahogarse en la orilla” Dijese Luis Herrera

*****///*****

Quien no haya leído al menos uno, de las decenas de libros escritos por Manuel Caballero, no podría obtener el más mínimo respeto ò la misericordia de lo más granado de la intelectualidad nacional. Nuestro dilecto escritor, historiador en la UCV, obtuvo su Doctorado en Londres. ¡Que obtusa y excluyente fue la democracia! El primer venezolano en ser editado por la Cambridge University Press en 1986. El que firmó el «Manifiesto de Bienvenida a Fidel Castro» en 1989. Es el autor de tan Irreverentes y exquisitas frases, que pasarán a la historia: La Sífilis Militar. La inteligencia Militar es un oxímoron. “Mico… mandante”

El Dr. Manuel Caballero, terminó concluyendo al final de sus días, con una irreverencia histórica: La gran labor y la importancia que fue para esta nación, el pensamiento y la doctrina de Rómulo Betancourt.

“Tarde piaste pajarito” me parece escuchar a mi paisano.

*****////*****

Rayma Suprani. Criolla ancestral como lo describe su apellido, esuna venezolana graduada de periodista en la UCV. Dibujante inclemente y exitosa. Expulsada por su irreverencia gráfica caricaturesca diaria en El Universal. Exiliada en Norteamérica. El odioso imperio. Quizás tanta valentía al expresarse públicamente como lo exaltó Manuel Caballero, por su caricatura «Pelé es el rey y Maradona el trono». Solo fue un alarde de expresarse en democracia. La dictadura es otra vaina. Financiamientos apartes.

“El tigre no es como lo pintan” Otro del Dr. Campins

***** /// *****

Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, quizás presagiando con su liderazgo y trayectoria, que la lucha por los derechos civiles, siempre debía ser incentivada expresó “Quizás ha llegado la hora de los mártires“. No veo políticos ni intelectuales irreverentes.

Al parecer los últimos tres fueron adecos.

Discúlpenme, fue una irreverencia el decirlo.

