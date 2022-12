Antonio Ecarri cuestionó comunicado de la MUD sobre diálogo

0 SHARES Share Tweet

El presidente nacional de la Alianza del Lápiz instó a los representantes de la Plataforma Unitaria a reflexionar y comportarse como adultos priorizando a Venezuela.

Nota de prensa

Antonio Ecarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz y candidato a la presidencia de la República, cuestionó este lunes el comunicado emitido horas atrás por representantes de la Mesa de la Unidad Democrática que participan en el diálogo de México con el Gobierno Nacionales. A estos actores políticos los instó a reflexionar y comportarse como adultos priorizando a Venezuela.

«Son millones de venezolanos los que están sufriendo hoy. Pongan a Venezuela por delante, la rabieta en tiempos como los que estamos no es racional ni responde a los altos intereses del país», precisó el máximo portavoz del movimiento de la educación en rueda de prensa desde el Comando Nacional del Lápiz en Caracas.

A juicio del dirigente político, el país reclama y merece un mejor liderazgo político que lo represente en cualquier acercamiento con la administración de Nicolás Maduro. En este sentido, destacó que la conducta de sectores del G4 plasmado en el manifiesto público es la crónica de una muerte anunciada.

En el mismo orden de ideas, Ecarri sostuvo que se trata de un grupo dividido y fracturado con el que no se identifican las madres que hoy no tienen cómo cubrir con sus salarios la dieta alimentaria de sus hijos. «Son un pequeño grupo, con intereses mezquinos, que no representan a nadie. Van y siguen empujando a Venezuela hacia el fracaso», subrayó.



Diálogo abierto y en Venezuela

Ante este escenario, Ecarri adelantó que la propuesta del Lápiz es un diálogo nacional amplio, serio, responsable, y que incluya una agenda de respuestas de corto plazo. Para ello dijo que urge que estén presente actores que realmente puedan hacer que la cesta básica alimentaria se abarate: Fedeagro, Fedenaga, Fedecámaras, sindicatos.

Por otro lado, e insistiendo que no debe ser un diálogo «politiquero», el portavoz dejó claro que este proceso debe integrar además a actores como la iglesia y sectores independientes: «Que participen todos, a micrófono abierto y con agenda clara», enfatizó.



«El pueblo venezolano tiene que sentir, la gente, el ciudadano de a pie, tiene que sentir que el diálogo es útil para algo (…) Necesitamos ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo (…) El llamado de la Alianza del Lápiz es a esa clase política a reflexionar porque definitivamente cualquier llamado a diálogo va a terminar fracasando», sumó.

Antes de concluir, Ecarri insistió en que a Venezuela le hace falta transparencia para lograr salir de la pobreza. Justificó su exhorto a lo que citó como un «grupo minoritario» alegando que estos no pueden seguir haciendo daño al país con «comunicados aislados e irresponsables, mientras millones de venezolanos están sufriendo».