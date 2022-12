Guaidó cree que podría haber otra ronda de negociación en diciembre

0 SHARES Share Tweet

El presidente interino dijo sobre una posible liberación de presos que: “No quiero aventurarme a poner fechas o plazos, pero es parte de la agenda y tenemos exigirlo”.

Por Ángela Betancourt

El presidente interino Juan Guaidó, dijo que puede haber una nueva ronda de negociación en diciembre a pesar de que la Plataforma Unitaria advirtió en un reciente comunicado que la administración de Nicolás Maduro busca “zafarse” de los acuerdos alcanzados.

En la nueva reunión se pudiera negociar garantías políticas.

“Pudiera haber una nueva ronda de negociación (este año), pero no hablaré más de esto, se lo dejare a la delegación. Quiero preservar lograr un acuerdo. No espero buena fe de la dictadura, pero sí quiero una solución política al conflicto”, respondió a los periodistas durante un acto que se realizó por el aniversario del partido Voluntad Popular.

Guaidó también fue consultado si, en el marco de la negociación, serán liberados algunos presos políticos este diciembre, a lo que respondió: “No quiero aventurarme a poner fechas o plazos, pero es parte de la agenda y tenemos exigirlo”.

También se refirió a la incorporación de Camilla Fabri, esposa del empresario Álex Saab acusado por presuntos delitos de lavado de dinero en EE. UU., a la delegación del chavismo en México.

“Argumentaron sobre Álex Saab para levantarse de la negociación, montan una mampara y llevan a su esposa para justificar que no está porque es un delincuente, está preso por robar dinero de la comida de los venezolanos y se sentaron. Es soberbia del régimen. Nosotros queremos lograr un acuerdo político”, dijo.

Se refirió nuevamente a la continuidad del gobierno interino, una instancia que ha perdido el respaldo de partidos como Primero Justicia.

“Hoy les digo que el 5 de enero se va a instalar un Parlamento nacional; los diputados de la AN de 2015 no se van a ir a sus casas. El 5 de enero de 2023 se va a instalar y se tiene que instalar una Asamblea Nacional; se ha hablado del Gobierno interino, de la Presidencia encargada que si continúan, que si no; como si fuera una decisión de uno, dos o tres; como si no fuera una institución que estamos defendiendo para enfrentar a una dictadura”, puntualizó.