Súmate y Delphos ofrecen datos sobre el escenario político electoral para las Primarias

Según datos del Saime, hay 33 millones 300 mil personas ceduladas, de esos 25 millones son mayores de 18 años. Pero en el RE hay menos de 20 millones.

Por Ángela Betancourt

La Primaria se ha convertido en el objetivo de la oposición democrática y diversos partidos han exhortado a la Comisión Nacional para que esta sea inclusiva y confiable. Más allá de si se realiza con el CNE, la elección contará con el voto en el exterior, el resguardo de la identidad del elector y la “habilitación” de candidatos.

Súmate y Delphos ofrecieron datos sobre cómo será el escenario político electoral de cara a La Primaria y las presidenciales que según la constitución deberían llevarse a cabo a finales de 2024. Durante la presentación de las perspectivas para el primer semestre de 2023 del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, el miembro de la Comisión Nacional de Primarias y también presidente de Súmate, Roberto Abdúl, explicó los diferentes obstáculos a los que tendrá que enfrentarse la oposición en material electoral, principalmente por las irregularidades que viene cometiendo el CNE.

La sustitución de la rectora Tania D’Amelio aún no se ha ejecutado; adicionalmente, los cuatro rectores que están activos se reúnen poco y, por tanto, avanzan lento en puntos sustanciales. Sigue sin ser actualizado el Registro Electoral. El tema de las migraciones internas entre 2019 y 2021, las cuales se supone no fueron hechas voluntariamente por los electores; y los no inscritos que suman 3,5 millones.

Abdul precisó que en Venezuela, según datos del Saime, hay 33 millones 300 mil personas ceduladas, de esos 25 millones son mayores de 18 años. Pero en el RE hay menos de 20 millones. «Tenemos un rezago de 4 millones mayores de 18 años que no están en el RE. Estamos calculando que 25% forma parte de la diáspora. Es una brecha enorme y uno de los grandes retos es el hueco que hay en el RE. En Venezuela no tenemos 21 millones en el RE, sino 17 millones. Pero a esto se le añade que al menos un millón de personas se han mudado dentro del país, por lo que tenemos un registro que 14 millones que podría ir a votar».

Subrayó que debido a que no todos los ciudadanos van a votar, los partidos políticos deben prepararse para movilizarse y tener en cuenta que un voto puede hacer la diferencia. Por eso, es tan importante el tema de la diáspora. Y alertó que el Psuv movilizará su maquinaria como lo ha hecho en años anteriores.

«Suponiendo que no van a moverse es un tema bastante grueso, los partidos conocen de esta situación y deben estar preparados para la movilización. Estimando que participarían unos 12 millones, ya el gobierno va con 40% porque tienen base dura de unos 4 millones de electores. La participación cayó en la regionales, pero en la elección de la AN en 2020, a la que no fue la oposición, se movieron entre 4 millones 200 y 4 millones 600 mil personas».

Sobre La Primaria, comentó que se podría comparar con una primera vuelta electoral, y por eso hay que fortalecer y empujar las condiciones para las plataformas en defensa del voto. Y recordó que en las elecciones de AN/2015 se movilizó 50% del país y por eso la oposición obtuvo resultados positivos: fueron a votar 15 millones de personas.

Pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos, acotó, «es una amenaza de quiebre anticipar mucho el tema de La Primaria, que se rompan los acuerdos y es una amenaza presente el tema de la baja participación por miedo a que los que participan sean identificados como opositores. Por eso, preservar la identidad de los electores es uno de los puntos más importantes. Además, el gobierno podría intervenir comprando candidatos para sabotear La Primaria».

Como integrante de la Comisión Nacional de Primarias, Abdul adelantó que durante los últimos días se han reunido con dirigentes de diferentes partidos, y que pronto definirán la fecha exacta que se estima sea en el mes de junio de 2023. En esos encuentros, han discutido sobre si será o no con el CNE, y si el voto será manual o no.

«El tema de la fecha está asociado al posible adelanto de elecciones y el tema México. Dependemos de la integración de acuerdos con la plataforma México y acuerdos políticos. No es lo mismo la amenaza de adelanto de elecciones o que sea a finales de 2024 que se respeten los procesos, así como enfrentar obstáculos importantes que tienen que ver con persecución política», enfatizó.

Sobre aspectos técnicos, Abdul precisó que en una elección normal, el CNE despliega 10 mil centros y entre 36 mil y 42 mil mesas. Y para unas primarias serían entre 2500 y 3500 centros y 5.000 y 7.000 mesas de votación. «Por eso es tan importante la estructura de defensa del voto».

Señaló que según sondeos, 25,8% de los consultados dijo que estaría «seguro» de votar en La Primaria; 25,5% dijo que quizás. Pero cuando le preguntan si estaría dispuesto a votar si La Primaria es organizada por el CNE: 21.8% respondió «seguro» y 24,1% «quizás» – para un total de 45.9%.

Si son organizadas por la sociedad civil: «seguro» 24,8% y «quizás» 26% – para un total de 50.8%.

Refirió a un posible adelanto de elecciones, estimó que no sería conveniente para el chavismo porque necesita que le levanten las sanciones en el marco de la negociación de México: «ya han dicho que no irán con sanciones porque necesitan dinero».

A su juicio, las recurrentes declaraciones de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro sobre el tema, son un mensaje para activar la maquinaria del Psuv y provocar a la oposición.

¿Lo más importante para que La Primaria tenga éxito?

Cómo se identifica al elector

Que no haya usurpación de identidad

Un elector un voto

Secreto de quienes votan

Secreto del voto

Que sean auditables

La Primaria ayudaría a posicionar a un líder

El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, también ofreció datos sobre la última encuesta de opinión de la firma, y resaltó que la mayoría del país no está esperando que el cambio venga de afuera.

En esa encuesta que se hizo entre 1.200 personas, a nivel nacional, se preguntó: ¿Quién tiene la capacidad real para hacer un cambio político?: la mayoría (57,9%) dijo nosotros mismos, todos nosotros; los ciudadanos, 41%; los militares 22,5%; comunidad internacional 12,5%; factores internos del gobierno, 11,3%; las otras oposiciones 10% y la oposición representada en la MUD, 7,2%.

Cuando se le consultó a la gente si está dispuesta a votar en las primarias: 25,8% dijo estar seguro; 25, 5% que quizá; 19,2% aseguró no estar motivado y 29,6% advirtió que jamás votaría. Si la elección del candidato opositor para los comicios presidenciales de 2024 es organizada por el CNE los números bajan aproximadamente 5% pero, si, por lo contrario, el proceso pasa a manos de la sociedad civil, suben.

En estos momentos más de la mitad de la población no tiene un referente opositor, por tanto La Primarias se convierte en el evento que puede ayudar a posicionar un líder capaz de aglutinar a los opositores y construir legitimidad.

De acuerdo a los datos recogidos por Delphos, 28,7% de los encuestados se inclina por el chavismo, 32,9% por la oposición y 38,5% por ninguno de los dos grupos.

«El chavismo tiene un piso que no supera el 30%, ha subido durante los últimos sondeos porque Maduro ha logrado transmitir que es posible alguna recuperación. Ambos vienen bajando y es un momento malo para los dos», resaltó.

Al consultar sobre ¿qué tan necesario es un cambio de gobierno?: respondieron «muy necesario» 42,5%.

Sin embargo, los encuestados no se identifican con ningún líder opositor. «No hay una cabeza que diga este es el que dirija porque no hay referente ni líderes», recalcó Seijas. «50% respondió que ninguno y no sabe 13%».

52, 2% de los opositores participaría en La Primaria, y si es con el CNE el porcentaje baja a 45,9%. Si La Primaria es organizada por la sociedad civil, 51% participaría.

Por su parte, la Directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Marianela Balbi, presentó un extenso y profundo informe sobre las violaciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, así como la persecución que vienen sufriendo los comunicadores sociales en los últimos 22 años.

Balbi advirtió que en ese período se destruyó completamente el tejido de medios de comunicación privados diversos y plurales, se creó una sociedad donde impera la opacidad, el silencio, la desinformación y la censura, y se formaron desiertos totales y moderados de noticias en regiones donde viven cerca de 14 millones de venezolanos.

A través de la hegemonía comunicacional, el gobierno apeló a todos los medios: radio, televisión, prensa, redes sociales para imponer su narrativa.

Para 2023, el reto de Ipys es tratar de incidir en los actores clave para desmontar la narrativa de la normalidad en Venezuela; incluir en la agenda de las negociaciones en México el tema de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, el respeto a la prensa independiente y restablecer y garantizar una comunicación democrática que permita un contexto de deliberación abierta en el marco de unas elecciones libres, competitivas y transparentes.