EEUU ni pestañea: Consideran ilegítimo a Maduro y ratifican apoyo a AN2015

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price dijo que “nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo”.

Por Pete Romero

Estados Unidos informó este martes que respeta la decisión de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, de suprimir el Gobierno interino de Juan Guaidó, al que el gobierno norteamericano ha estado reconociendo como presidente interino del país.

“La Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado sus decisiones y nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tome”, explicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Indicó que “en términos de nuestro acercamiento a Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Apoyamos la Asamblea Nacional de 2015 como único vestigio de la democracia en Venezuela”, dijo Price.

Sus declaraciones se produjeron al ser consultado sobre nuevas flexibilizaciones de las sanciones a la administración de Maduro por parte del Departamento del Tesoro norteamericano. “La posición de EEUU se mantiene igual (…) Seguiremos haciendo cumplir nuestro programa de sanciones contra el régimen de Maduro” , afirmó el vocero

Maduro dijo recientemente que estaba “listo para normalizar relaciones con Estados Unidos”.

Maduro hizo referencia a la firma del acuerdo con la empresa estadounidense Chevron y aunque espera que se consoliden los proyectos, reconoció que ello no significaba que se hayan levantado las sanciones contra su gobierno.

El portavoz de EEUU Ned Price destacó igualmente que Guaidó sigue siendo un miembro de la AN la cual el gobierno de Joe Biden reconoce, porque es la última institución democrática elegida en el país. “Seguiremos coordinando con él (Juan Guaidó) como miembro de esta Asamblea y con otros actores de mentalidad democrática para apoyar al pueblo en sus aspiraciones democráticas de prosperidad e imperio de la ley».

Primera vez en 4 años, EEUU no reconoce a Guaidó como Pdte encargado. Respeta decisión del G3 de sepultar el interinato e informan que la única autoridad legítima es la AN 2015, no Maduro. AN evalúa si persona o grupo en su seno decidirán el futuro sobre activos en el exterior. pic.twitter.com/9KtBQfPAWY