AN 2020 crea comisión que investigará confesiones en libros de Pompeo y Bolton

0 SHARES Share Tweet

La subcomisión estará coordinada por la diputada Rodbexa Poleo, acompañada de seis diputados, quienes deberán presentar en 30 días el informe.

Por Ángela Betancourt

La Comisión Permanente de Política Interior aprobó por unanimidad la creación de una Subcomisión Sectorial Especial que investigará las agresiones e injerencia de Estados Unidos en Venezuela basadas en las confesiones de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump.

Así lo informó el primer vicepresidente de la comisión, diputado Julio García Zerpa, al explicar que la subcomisión estará coordinada por la diputada Rodbexa Poleo, acompañada de seis diputados, quienes deberán presentar en 30 días el informe.

La subcomisión fue creada una vez que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada América Pérez, presentara una denuncia basada en el libro “Never Give An Inch” (Nunca cedas ni una pulgada) escrito por el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, donde revela detalles del ataque al Gobierno del presidente Nicolás Maduro durante el mandato de Donald Trump (2017-2021).

García Zerpa indicó que también sustentarán la denuncia con el libro del exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, «The Room Where it Happened» (La habitación donde sucedió) para la elaboración del informe.

Señaló que estos testimonios certifican la estrategia utilizada por el gobierno de Estados Unidos, cuyos exfuncionarios confesaron la entrega de millones de dólares y el plan violento para desestabilizar a Venezuela.