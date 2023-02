Stefanía Fernández anunció que espera su segundo hijo

0 SHARES Share Tweet

La Miss Universo 2009 dio la noticia por sus redes sociales, donde también le dedicó unas lindas palabras a su primer hijo.

Por Irma Locantore

Stefanía Fernández, Miss Universo 2009, anunció que está esperando su segundo hijo junto al pelotero Ender Inciarte.

“Seremos padres por segunda vez. Con mucha alegría nos complace compartir con ustedes esta noticia. Sabemos el amor y el cariño que le tienen a nuestra familia por este motivo agradecemos sus oraciones y mensajes de cariño en este camino. Gracias a nuestro señor nuestro Dios por darnos la oportunidad de que nuestra familia siga creciendo. Gracias por esta hermosa bendición”, dijo Stefanía en sus redes sociales.

Asimismo, le dedicó unas emotivas palabras a Liam, su primer hijo que nació el 20 de mayo de 2021, que ahora se convertirá en hermano mayor. “Siento una ilusión muy grande porque serás hermanito mayor mi chichi. Hace nada eras tú el que estabas en mi vientre. El tiempo pasa tan rápido que solo queda darle gracias a nuestro padre Dios por tantas bendiciones. Serás un hermano muy amoroso y tendrás a un compañero/a incondicional para toda la vida. Tú me enseñaste a ser madre, me has enseñado lo que es sentir el amor más puro y me enseñaste a sobrepasar mis miedos. He aprendido tanto hijo que sé que el camino que hemos recorrido me ha fortalecido grandemente gracias a tu amor”, escribió la ex miss.