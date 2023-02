¿Qué significa TQG? El nuevo hit de Shakira y Karol G

0 SHARES Share Tweet

El Tiempo

«La que te dijo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje que no se ve pero se siente«, sentencia la canción que ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas.

Se trata de ‘TQG’, una nueva pieza llena de empoderamiento que narra la historia de un amor que ahora está con otra persona, interpretada por Karol G y Shakira.

Desde el inicio del videoclip, el mensaje se fusiona perfectamente con la letra de la pieza, la cual busca expresar todo el dolor que las dos artistas pudieron sentir en sus relaciones pasadas.

Cabe recordar que la ‘bichota’ terminó hace algunos meses su relación amorosa con el puertorriqueño Anuel AA, mientras que Shakira anunció su ruptura con el exjugador de futbol Gerard Piqué, en junio de 2022.

La historia detrás de aquellas rupturas precisamente se evidencian en los tres minutos con treinta y seis segundos de la canción. Sin embargo, también hay un mensaje de fortaleza —y una que otra pulla— detrás de tan pegajosa melodía.

Precisamente por esto las redes sociales rápidamente se llenaron de teorías, memes, elogios y análisis de la canción, pues frases como «dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito» o «ahora tú quieres volver se te nota, pero no soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y te quedó grande La Bichota» han dado mucho de qué hablar.



De hecho, después de escuchar la canción, varios ciberusuarios quedaron intrigados por el verdadero significado del título de la pieza. Algunos no pudieron descubrir a qué se referían las siglas en absoluto, mientras que otros bromearon diciendo que traducían «Te Quiero, Gerard».

¿Qué significa TQG?

Así como lo reza Shakira en la ‘Sessions #53’ con Bizarrap, ‘TQG’ realmente son las iniciales de la frase «te quedé grande», frase que se consigna en el coro de la canción cuando dice: «A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú».

A pesar de que esta vez los mensajes referentes a Piqué no son tan explícitos, ciertamente se pudieron entender algunas metáforas o referentes frente a la relación que tuvo la barranquillera con el español.

Por otro lado, cabe resaltar que esta es una colaboración que hizo Shakira con Karol G, razón por la cual es solo una de las 17 canciones que se podrán encontrar en el álbum de la antioqueña, titulado ‘Mañana será bonito’.

«Espero que les haya gustado esta sorpresa»

La paisa comentó en una entrevista realizada por el medio estadounidense ‘The New York Times’ que este dueto era algo que había esperado desde hace mucho tiempo, pero que no se había dado porque no habían encontrado «la canción adecuada».



Sin embargo, después de que la cantante le presentara la letra de ‘TQG’, al parecer hubo una conexión profunda con el significado de aquellos versos.

«Ella me dijo: ‘Dios mío, gracias. Esa letra es exactamente como me siento ahora mismo'», comentó.

Por su parte, Shakira invitó a todos sus fanáticos a que disfrutaran la sorpresa que Karol G y ella habrían preparado desde hace un tiempo.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, destacó que esperaba que todos sus seguidores pudiesen disfrutar de su nueva canción.