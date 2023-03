Copei busca candidato a primarias

0 SHARES Share Tweet

Robert García, secretario general del Copei no intervenido judicialmente, liderado por Roberto Enriquez, anunció que realizarán una consulta interna en sus bases para buscar candidato que los represente en las primarias que impulsa la Plataforma Unitaria. García indicó que la escogencia del representante verde no será un “antojo de la individualidad, sino la expresión del sentimiento mayoritario de nuestro partido” sin embargo no especificó cómo se hará el proceso ni cuánto durará; al igual que no dijo si terminará siendo un consenso. Indicó que se inicia el periodo de consulta en las direcciones municipales y regionales para completar su proceso interno.

Por qué importa: Copei es un partido que mantiene fuertes divisiones en sus filas tras ser judicializado, y cuyos símbolos entregó el TSJ a la facción que lidera Juan Carlos Alvarado, quien ya anunció su precandidatura a las elecciones.

