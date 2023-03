Trump vaticina “muerte y destrucción” si va preso

0 SHARES Share Tweet

El ex presidente estadounidense, Donald Trump, está muy molesto por la posible acusación en su contra por pagar a la actriz porno Stormy Daniels para mantener en secreto su supuesto encuentro sexual antes de las elecciones de 2016. La fiscalía del distrito de Manhattan, liderada por Alvin Bragg, estaría a punto de presentar cargos en su contra. Trump instó a sus seguidores a «PROTESTAR» cuando anunció la noticia la semana pasada y ha pasado la mayor parte de esta semana atacando a Bragg en Truth Social.

Los ataques de Trump se volvieron más frecuentes y amenazantes el jueves, cuando indicó que la violencia podría ser necesaria en respuesta a los cargos inminentes, burlándose de la idea de una respuesta «pacífica». Advirtió que «muerte y destrucción» podrían estar en camino en otro mensaje después de la medianoche.

Trump warns of “death & destruction” if he’s indicted pic.twitter.com/02zIY4p6n5 — Aaron Rupar (@atrupar) March 24, 2023

«¿Qué tipo de persona puede acusar a otra persona, en este caso un ex presidente de los Estados Unidos, que obtuvo más votos que cualquier otro presidente en la historia, y es el candidato principal (¡por mucho!) para la nominación del Partido Republicano, con un crimen, cuando se sabe por todos que NO se ha cometido ningún crimen, y también se sabe que la posible muerte y destrucción en una acusación falsa podría ser catastrófica para nuestro país? «, escribió Trump. «¿Por qué y quién haría algo así? Solo un psicópata degenerado que realmente odia a los Estados Unidos». El mensaje que insinuaba «muerte y destrucción» fue el último de Trump en un jueves lleno de ataques feroces contra Bragg. «Está haciendo el trabajo de los anarquistas y el diablo, que quieren que nuestro país fracase», escribió el ex presidente en uno de ellos. «La agenda de ‘cara de caballo’ está muerta, incluso para los izquierdistas más radicales, pero a él no le importa, quiere seguir adelante de todos modos».

Trump dice que nadie ha sacado tantos votos como él. Quizás se refiere a la combinación de ambas elecciones a las que se ha presentado, pero tanto en 2016 como en 2020 tuvo menos votos que Hillary Clinton y Joe Biden, aunque contra la ex secretaria de Estado ganó más colegios electorales.

Según Rolling Stone, varias agencias gubernamentales advirtieron esta semana sobre un aumento en las amenazas violentas después de que Trump llamara a sus seguidores la semana pasada a «PROTESTAR» por su inminente arresto, incluyendo amenazas de muerte contra Bragg y otros.

Imagen destacada cortesía New York Post.