El telescopio James Webb de la NASA descubre el cúmulo más lejano jamás visto por el hombre

Según los cálculos, este protocúmulo podría llegar a ser una de las colecciones de galaxias más densas conocidas, con miles de galaxias en su interior.

Publicado en dw.com

El mayor telescopio espacial de la historia, el James Webb ha confirmado la existencia de siete galaxias que están a una distancia que los astrónomos denominan ‘redshift 7.9’ o ‘desplazamiento al rojo’, apenas 650 millones de años después del Big Bang.

Las siete galaxias se encuentran en un cúmulo en desarrollo y son, por tanto, objetos muy cercanos al Big Bang, cuando se formó el universo.

Se trata, además, de las primeras galaxias confirmadas mediante datos espectroscópicos, gracias a la tecnología del JWST, que está equipado con un espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec) que ha sido clave para confirmar la existencia de estas galaxias, explica la NASA en un comunicado.

Los resultados de la investigación se han publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters. Estas galaxias muy lejanas, y de las que el telescopio ha difundido una imagen, fueron estudiadas inicialmente por el telescopio Hubble (NASA/ESA), dentro del programa Frontier Fields.

Sin embargo, al no poder detectar la luz más allá del infrarrojo cercano, el Hubble no pudo ver más detalles.

El telescopio espacial James Webb retomó la investigación y recopiló datos espectroscópicos detallados además de imágenes.

📷 The NASA/ESA/CSA @ESA_Webb Telescope has confirmed the seven galaxies in this image are at a distance which correlates to just 650 million years after the big bang.



This makes them the earliest galaxies to be confirmed as part of a developing cluster to date!



🔗… pic.twitter.com/6EtyqLn6DZ