Petro alertó en España a quienes le atacan en Colombia por promover cambios

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó este miércoles su discurso ante el Congreso de los Diputados, en la primera etapa de su visita de Estado a España, para alertar contra los que le atacan en su país por promover cambios y contra los “negacionistas” del cambio climático en general. Antes de acudir a las Cortes, Petro estuvo con los Reyes, que luego le ofrecieron un almuerzo oficial.

En el Congreso sufrió un plantón de los diputados de Vox, entre aplausos del resto de la Cámara baja. El mandatario colombiano pidió a España y a la Unión Europea, ante la próxima cumbre con las naciones latinoamericanas, medidas concretas y urgentes para evitar “la extinción” del planeta.

Petro está realizando estos días una visita de Estado a España en la que se contemplan varios actos institucionales. La anterior visita de ese calibre la había realizado en noviembre de 2021 el presidente italiano, Sergio Mattarella. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, trasladó a Petro en su discurso de bienvenida su deseo de que “su empeño en alcanzar la paz total sea un logro efectivo en beneficio de todos los colombianos”, habló de los retos, valores y amenazas comunes y concluyó que los desafíos reformistas son semejantes para “robustecer la democracia” y deberían consistir en “consolidar la paz, profundizar la democracia, garantizar la equidad y proteger el medio ambiente”.

Cuando Batet concluyó sus palabras y antes de que el presidente colombiano tomara la palabra, los diputados de Vox, encabezados por su jefe de filas, Santiago Abascal, se levantaron de sus escaños y abandonaron el hemiciclo. Hasta que no salió el último, no cesó la ovación de los demás diputados, puestos en pie. Algunos diputados del PP, pocos, se levantaron, pero no aplaudieron. Otros tardaron en aplaudir hasta constatar que su líder, Alberto Núñez Feijóo, que estaba presente en el hemiciclo en su condición de senador, lo hizo. Al acto acudieron una decena de ministros del Gobierno, pero no el presidente, Pedro Sánchez.

