Trump sobre mujer que lo denuncia por violación: “Es una chiflada”

El ex presidente Donald Trump dijo que la escritora Jean Carroll, quien lo denunció por violación y por difamación, es una persona «mentalmente enferma», según la declaración que prestó ante el juez Lewis Kaplan en 2022 y que hoy fue dada a conocer como parte de los documentos del caso.

«Creo que es una chiflada», dice Trump sobre Jean Carrol

El juicio que se sigue contra Trump por ambas acusaciones ya ha entrado en su recta final, y se prevé que las dos partes presenten sus argumentos finales al jurado el próximo lunes, salvo que a última hora Trump decida personarse y declarar, decisión que podría tomar hasta la tarde del domingo pero que parece improbable.

En el testimonio de Trump ante Kaplan, de 100 páginas, el expresidente niega una y otra vez como «pura ficción» el episodio de la violación en el probador de unos grandes almacenes, e insiste en que Carroll lo inventó todo: «Creo que está mentalmente enferma -repite la palabra «enferma» en multitud de ocasiones- Hay algo raro en esta mujer».

Trump también insiste en que no tenía ninguna relación con Carroll: «Sigo sin conocer a esa mujer. Creo que es una chiflada. No tengo ni idea. No sé nada de esa mujer más allá de lo que he leído en historia o de lo que he oído», insiste.

Y cuando el juez le presenta una fotografía de él junto a Carroll y otras personas, se defiende argumentando que era un acto social de esos en los que podía estrechar la mano de cientos de personas sin que eso significase que había una relación personal.

