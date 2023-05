Alertan que oposición no tiene capacidad para contar “papelito por papelito”

0 SHARES Share Tweet

Publicado en noticierodigital.com

El politólogo Pablo Quintero dijo este lunes que la oposición debe organizar su narrativa en cuanto a ciertos temas sobre la elección interna que dará el candidato unitario. A su juicio, debe explicarse que no es posible el voto manual porque la oposición no tiene capacidad organizativa ni financiera para “contar papelito por papelito”.

En entrevista concedida a Román Lozinski, el también profesor de la UCV destacó que una primaria no es cualquier cosa porque es un proceso que requiere mucha responsabilidad y organización. Resaltó el papel de la Comisión Nacional de Primaria, pero enfatizó “deben entender que Venezuela está desinformada, desconectada, la CNdP hace sus esfuerzos para llevar a cabo La Primaria, pero hay narrativas que le hacen daño a la oposición”.

“Hay organizaciones que promueven el voto manual y eso debe revisarse porque la oposición no está en capacidad financiera ni organizativa para poder contar papelito por papelito. Lastimosamente hay una situación en la que se dice que el CNE es parte del Gobierno, pero todas las elecciones se han hecho con el CNE. La oposición debe coordinar su narrativa y no confundir más a la gente porque sin confianza la gente no va a participar. Debe haber coordinación para no dar mensajes diferentes”.

Quintero remarcó que La Primaria no solo debe servir para escoger un candidato sino para perfeccionar su logística electoral. “Esta elección pudiera disparar el voto opositor si es organizada con sentido y propuesta; pero si hay candidatos que se lanzan por fuera, esto le hará daño a la idea del cambio de gobierno. La gente quiere tener un solo candidato que represente a toda la oposición”.

Respecto a las inhabilitaciones que pesan sobre la mayoría de los candidatos, dijo que acabar con esta situación corresponde al trabajo político que pasa por la negociación: “Debe generarse cierto tipo de presión y llevar a última instancia esa candidatura para ver cómo logran habilitarlos a todos. Hay muchas cosas que no están escritas y que podrían suceder, pero más allá de eso, la oposición debe investigar qué piensa el venezolano, qué siente, qué está haciendo, qué le interesa, todo para hacer un buen trabajo y una exitosa campaña”.

Además, aseveró que el principal problema que tienen la oposición y el Gobierno es el económico. “La realidad ha golpeado la cara a ambos, el Gobierno pierde capital social porque el ciudadano se desmotiva; así como la crisis ha alejado a la gente de la oposición ha pasado con el chavismo”.