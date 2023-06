Gobierno chileno ratifica que seguirán denunciando violaciones a los DDHH en Venezuela

0 SHARES Share Tweet

El Gobierno chileno ratificó que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, aseguró en una entrevista con Radio Agricultura, que los derechos humanos no pueden ser un “tema instrumental”, sino que deben ser defendidos en toda circunstancia.

“Lo que sucede con los temas de derechos humanos es que no los puede subordinar a otros intereses. Muchas veces los países no reclaman o no denuncian violaciones a los derechos humanos de otros países para no vivir consecuencias de ello. Pero eso vuelve un tema instrumental los derechos humanos. Si a uno realmente le dejan de importar los derechos humanos porque tiene otra preocupación que está subordinada, quiere decir que no son tan importantes los seres humanos”, afirmó.

Añadió que espera que las declaraciones del presidente Boric no sean usadas como excusa por el régimen de Nicolás Maduro para bloquear las expulsiones de venezolanos que hayan delinquido en Chile o de migrantes que desean volver a su país.

“El presidente al mismo tiempo dice que efectivamente hay situaciones de derechos humanos en Venezuela y simultáneamente está nombrando un embajador para que ayude a facilitar con ese país que ponernos de acuerdo para poder hacer los procesos de repatriación y de expulsión cuando sea el caso y nosotros esperamos que en esto Venezuela, la voluntad que ha manifestado sea verdadera, porque nunca ha dicho que la condición es que el presidente no vuelve a referirse a los derechos humanos. Y no lo va a dejar de hacer, el presidente Boric no lo va a dejar de hacer”, dijo.

