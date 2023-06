Los intensos incendios forestales en Quebec generan humo intenso y cielos brumosos más allá del este de EE.UU. y Canadá

Por Aya Elamroussi . cnnespanol.cnn.com

Millones de personas en Estados Unidos y Canadá seguirán en riesgo de inhalar el aire potencialmente dañino de los incendios forestales en Quebec, mientras los funcionarios instan cada vez más a las personas a limitar el tiempo que pasan al aire libre y usar mascarillas para una mayor protección.

Colosales nubes de humo denso de más de 430 incendios forestales activos que arrasan Canadá han descendido sobre partes del noreste de EE.UU. y el Atlántico medio, envolviendo vecindarios, parques y terrenos escolares en una neblina naranja llena de posibles contaminantes. Y los pronósticos sugieren que el aire puede tardar varios días en despejarse.

Con alrededor de 75 millones de personas bajo alertas de calidad del aire en EE.UU., las escuelas públicas en Yonkers, Nueva York, están cerradas este jueves. Otros distritos escolares en Nueva York, Maryland, Virginia y la ciudad de Washington cancelaron las actividades al aire libre, mientras que el gobernador de Nueva Jersey alentó a los distritos escolares locales a hacer lo mismo.

