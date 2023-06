Carlos Ojeda: Las matemáticas y el arte.  La evolución del pensamiento, la ciencia y la creatividad

0 SHARES Share Tweet

Ninguna investigación humana

puede ser llamada verdadera

ciencia si no puede ser

demostrada matemáticamente.

Leonardo da Vinci

El autor considera que escribir no es fácil, exponerse al escrutinio público de tantos conspiradores de oficio y de tanta insania mental no es nada agradable. Hay que tener no sólo el valor para hacerlo. También hay que tener la suficiente formación para abrogarse el deber pedagógico de hacerlo

Por Carlos Ojeda

El escribir a diario, expresar lo que se quiere decir es un reto en estos tiempos. Someterse al escrutinio diario de un público virtual, quienes sin la más mínima instrucción, formación y hasta educación, pretenden igualarte en tus opiniones, por el simple hecho de tener acceso a la red o ser propietario de algún teléfono de mejor tecnología, podría lucir inquisitivo. Palabra que suena a bagatela de feria al compararla con su trascendencia en otros tiempos.

Inquisición: Tribunal religioso con cierta anuencia papal que condenó a herejes, blasfemos, brujas y demás seres humanos, víctimas de los caprichos personales de establishment de cada tiempo. Inquisición: Celda del pensamiento hasta tiempo medievales, artilugio de los brutos para delimitar la superioridad de los más inteligentes. (En mi opinión quienes acumulan dinero, carecen de inteligencia).

La articulación del conocimiento y la evolución del pensar creativo ha trascendido en el tiempo. Los límites de la existencia y de los modos del ser, es una de las definiciones de la filosofía. La historia ha calificado a Pitágoras como “el creador de la matemática como argumento deductivo”. Otros autores lo definen como el primer matemático puro. Su contribución a la evolución del pensamiento como artífice de que la influencia del entorno natural con la diversidad de formas geométricas, pudiesen ser parte de la armonía del universo con la aritmética, le hizo unificar los números con las letras.

Pitágoras fue un matemático, un filósofo, un hombre de letras. Heráclito, lo percibo como el primer físico universal al recordar esa propuesta de la continua transformación de las cosas. Fue el primero en plantear la armonía en el cosmos. Sin sonar disonante me suena a que fue él, el primero en proponer la Teoría del Todo. La solución teórica-matemática que integra dos conceptos suficientemente demostrados. La teoría de la Relatividad y la mecánica cuántica.

Sócrates hizo histórica la frase “Solo sé que no se nada”. Platón planteó el sofisma. La diferencia entre la apariencia y la realidad es probablemente la más importante distinción para nuestra vida. Shakespeare la condensó en el soliloquio de Hamlet: “Ser o no ser “. Aristóteles, el padre de la política, la ética y la ciencia, lo que logró integrar según los libros, la ciencia, las letras, la filosofía y los números.

Otros exponentes con iguales o mejores cualidades le heredaron: Copérnico, Kepler, Galileo Galilei y Newton. Científicos de distintas épocas que cambiaron para siempre la concepción del hombre sobre sí mismo. Da Vinci se pasó de listo en la historia universal. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. La virtuosidad que los une: Cada uno de ellos fue un hombre estudioso de las letras y matemáticas. Un Filósofo del pensamiento y un estudioso del pasado y de la cultura.

Escribir no es fácil, exponerse al escrutinio público de tantos conspiradores de oficio y de tanta insania mental no es nada agradable. Hay que tener no sólo el valor para hacerlo. También hay que tener la suficiente formación para abrogarse el deber pedagógico de hacerlo. Ese simple hecho, requiere despojarte de la modestia como para definirte una persona común. “Ergo”, olvidemos la modestia.

Amo las matemáticas y las letras. También a la lectura, al pensamiento filosófico y la gente con formación y criterio. Me disgustan las opiniones contrarias sin sentido, sin sustento y vulgares. Algunas veces escribo sobre política porque he leído bastante sobre ello. Quienes adversan mis opiniones háganlo con conocimiento. Les entregó una frase extraída del pensamiento universal: “La Filosofía no hubiera podido nunca formar su concepto de una deidad lógica, universal y absoluta, si no hubiera tenido ningún punto matemático en el interior del círculo, sobre el cual basar sus especulaciones”.

Saber matemáticas es parte de la cultura. Conocer el origen de las letras, la ciencia, las artes –música, pintura y escultura- es parte del desarrollo humano y su formación filosófica y humanística. Me despido con un pensamiento de Aristóteles.

“Es evidente que el régimen de tipo medio es el mejor, pues es el único libre de sediciones. Donde la clase media es numerosa es donde menos se producen sediciones y discordias entre los ciudadanos. Y las grandes ciudades están más libres de sediciones por la misma causa, porque la clase media es numerosa; en cambio, en las pequeñas es más fácil que todos los ciudadanos se dividan en dos clases, de modo que no quede nada en medio de ellas, y casi todos o son pobres o ricos.“

Política. 1296a 13-14

Nota: Dedicado a Tulio Díaz(+) mi amigo de la infancia, único pintor venezolano que el Museo de Arte Contemporáneo de New York, le ha comprado obras para exhibirlas. Aclaro. Los demás artistas las han donado.

