Messi visitó las instalaciones del Inter Miami aunque no estuvo en los entrenamientos

Gran alboroto se presentó este miércoles en las instalaciones del Inter Miami pues se corría el rumor que Lionel Messi estaría en el entrenamiento del equipo. Por tal razón, una gran cantidad de periodistas acudieron a la práctica del equipo para ver al astro argentino.

De acuerdo a algunos medios Messi acudió a realizar exámenes médicos por la mañana, sin embargo no estuvo presente en los 15 minutos de entrenamiento a los que sí ingresaron los medios.

Aunque Inter Miami también tiene pendiente la confirmación del contrato de Messi también está en la mira el fichaje de Sergio Busquets y Jordi Alba.

El ‘Tata’ Martino dirigió su primer entrenamiento este lunes y se negó a hablar sobre Messi precisamente porque no ha firmado. Se supo que el Inter Miami construyó dos nuevas gradas para recibir a más aficionados de cara a la presentación de Messi este domingo.

Las nuevas instalaciones se ubican detrás de cada una de las porterías y permitirán el acceso a 3 mil personas más al estadio para un total de cerca de 22 mil aficionados.

El club ha invitado a aficionados a una «presentación importante» el domingo y mismo que comenzará a las 8 de la noche (tiempo del Este, 6 de la tarde en México).

Josef Martinez on rumors Messi was at training facility this morning and met team. He starts by saying he did not meet him, and added this part, that they are waiting and he will say more once he has more information. @HeraldSports #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/N1W8PfIMRw