El legendario cantante Tony Bennett fallece a los 96 años

Tony Bennett, cuyo verdadero nombre era Anthony Dominick Benedetto, nació el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Queens, Nueva York. Era el menor de tres hermanos en una familia de inmigrantes italianos.

Su carrera abarcó más de siete décadas, durante las cuales vendió millones de discos y se ganó la aclamación mundial por su voz suave y expresiva. Conocido por su capacidad para interpretar canciones clásicas de pop y jazz con una emoción intensa y una técnica impecable, Bennett se convirtió en un favorito del público y de los críticos por igual.

Fue en 1951 cuando Bennett logró su primer éxito con la canción «Because of You», que se mantuvo en el número uno en las listas de popularidad durante diez semanas. Otros éxitos importantes de Bennett incluyen «Rags to Riches» y su interpretación icónica de «I Left My Heart in San Francisco».

Bennett también era conocido por su capacidad para mantenerse relevante a lo largo de los años, colaborando con una variedad de artistas de varias generaciones, como Amy Winehouse y Lady Gaga. De hecho, su álbum «Cheek to Cheek» con Lady Gaga en 2014, ganó un Grammy al Mejor Álbum de Pop Tradicional.

Además de su carrera musical, Bennett era un pintor talentoso y sus obras han sido expuestas en galerías de todo el mundo.

Tony Bennett ha dejado un legado musical inolvidable. Con su fallecimiento, el mundo de la música pierde a un verdadero ícono, pero su influencia y su música continuarán viviendo.