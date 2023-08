El Show de Rubiales: ¡¡No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir…!!!”

0 SHARES Share Tweet

En una jugada digna de un guion de telenovela, Luis Rubiales se rehúsa a dejar el terreno de juego. Como si fuera la prórroga de un partido de la final del Mundial, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido no colgar las botas a pesar de las acusaciones que vuelan en su contra.

“No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir…!” Así, con ese grito de resistencia, Rubiales ha dejado claro que no piensa marcharse, al menos por ahora. Con esa energía de quien ha metido el gol de la victoria, continuó: “¡Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco en un momento de euforia en el que me agarré mis partes!”

https://x.com/relevo/status/1695020000526901297?s=46&t=bIU3HUyNvQqL59RXx3v7iQ

Y, oh sorpresa, el beso. Ese «beso espontáneo, mutuo y eufórico» con Jenni Hermoso que causó revuelo. “El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas”, explicó Rubiales, intentando aclarar el aire alrededor de lo que considera un malentendido.

Pero, claro, no podía faltar el ataque a lo que él llamó el “falso feminismo que es la gran lacra de este país”, y el llamado a las filas del feminismo real: “A mis hijas les digo que hoy tienen que aprender una lección, qué es la igualdad”.

Con todos estos ingredientes, la respuesta del Consejo Superior de Deportes (CSD) no se ha hecho esperar. Como un árbitro sacando tarjeta roja, el CSD ha decidido elevar las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Como apuntó Víctor Francos, secretario de Estado para el Deporte, las denuncias “son muy graves”. Y con eso, se espera que el TAD pueda poner algo de orden en este partido que se ha descontrolado.

En definitiva, el fútbol español, siempre fuente de pasiones, se ve nuevamente inmerso en un drama fuera de los campos. Y nosotros, como siempre, en primera fila esperando el próximo capítulo.