Cabello confirma negativa de salvoconductos a opositores asilados en embajada argentina

El régimen chavista rechaza la solicitud de salvoconductos para seis opositores refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, a quienes califica de «no amar la patria».

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, confirmó la noche de este miércoles que el régimen chavista negó los salvoconductos a los seis opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas. «¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria», afirmó Cabello en su programa semanal, Con el Mazo Dando.

Cabello calificó al gobierno del presidente argentino Javier Milei como «fascista» y aseguró que no podrán «presionar a Venezuela». «Un tipo tan cobarde que ya él decidió entregar las Malvinas al Reino Unido (…) Porque es un subordinado a los poderes imperiales. Aquí en Venezuela no nos subordinamos a los poderes imperiales. No lo hemos hecho ni jamás lo haremos», declaró.

Los seis opositores, quienes forman parte del comando de campaña de María Corina Machado, se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas desde hace más de 50 días. Los asilados son la jefa nacional de campaña, Magalli Meda; el coordinador internacional, Pedro Urruchurtu; la coordinadora de comunicaciones, Claudia Macero; el coordinador electoral, Humberto Villalobos; y el asesor y exministro Fernando Martínez Mottola.

Estos individuos son perseguidos por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien anunció órdenes de captura en su contra el pasado 20 de marzo. Tanto Argentina como Venezuela son parte de la Convención sobre Asilo Diplomático, suscrita en Caracas en 1954, que establece que «el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias y el correspondiente salvoconducto».

En su artículo V, la Convención dispone que el gobierno del territorio debe otorgar las medidas de seguridad que garanticen que en el traslado de los asilados «no peligre su vida, su libertad o su integridad personal».

Cabello también se dirigió al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, a quien llamó «cachorrito del imperio» estadounidense, y le advirtió que respondería «con seguridad» si vuelve a hablar de «transición» en Venezuela. «Si tienes algo que decir, hablar de transición, Murillo, hazlo, habla de transición otra vez para ver, para ver qué pasa, y te tapas los oídos porque yo voy a volver a responder con seguridad», expresó Cabello durante su programa transmitido por Venezolana de Televisión.

El pasado 8 de mayo, Cabello acusó a Murillo de «trabajar» para el Gobierno de Estados Unidos, luego de que el colombiano expresara que su país busca que haya una «transición tranquila» en Venezuela después de las presidenciales del 28 de julio, en las que el actual jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, busca su segunda reelección.

Murillo, por su parte, respondió a las acusaciones con un «a palabras necias, oídos sordos», y aseguró que el Gobierno colombiano no quiere «responder ni ceder a ninguna provocación de otros actores de lado y lado que a veces lo que les interesa es generar conflicto». En la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, Murillo expresó que Colombia espera que las elecciones venezolanas «sean justas, obviamente, competitivas… libres», y que sea, «al menos, un proceso aceptable».