Maduro Anuncia Creación del Ministerio del Poder Popular Para los Adultos Mayores

El presidente venezolano también destacó la implementación de la Ley de Pensiones y nuevos programas de beneficios para los abuelos.

El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles la creación de un Ministerio del Poder Popular Para los Adultos Mayores y la planificación de 330 programas turísticos destinados a los abuelos inscritos en el Carnet de la Patria. Durante la clausura del Congreso Los Abuelos de la Patria, el mandatario aseguró que la institución formará parte del “Plan de la Patria 7T” y de la Gran Misión Abuelos y Abuelas.

“Con la facultad Constitucional que tengo como jefe de Estado, jefe de Gobierno, presidente de la República, ordeno la creación del Ministerio del Poder Popular Para los Adultos Mayores. Aprobado”, enfatizó Maduro.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez puntualizó que el nuevo ministerio potenciará a todos los sectores e instituciones del Estado venezolano y garantizará la atención de los adultos mayores.

Programas y Beneficios

Además, Maduro ordenó que los CLAP especial de los adultos mayores comiencen a circular a partir de junio en todo el país. Sobre las rutas turísticas para los abuelos, ordenó diseñar un plan para llevar a la población a Los Roques.

En relación con la Ley de Pensiones, sancionada por el Parlamento el 7 de mayo y publicada en Gaceta Oficial el 9 de este mes, Maduro señaló que se comenzará a aplicar a partir del 9 de junio. “En junio les tengo buenas noticias por la recaudación que les va a llegar directo a ustedes. Con lo que vayamos recaudando, para mejorar junio y crecer en julio, para seguir mejorando el ingreso”, sostuvo el mandatario.

El gobierno publicó en Gaceta número 6.806 la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, la cual detalla los procedimientos que las empresas deben seguir para el pago del nuevo tributo. Según lo establecido, se debe hacer un aporte mensual al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), siguiendo los procedimientos y facultades de control fiscal del Código Orgánico Tributario. De acuerdo al Decreto 4952, las empresas tendrán una contribución obligatoria del 9%.

La contribución especial podrá ser deducida como parte del gasto en la declaración definitiva del impuesto sobre la renta, además de la contribución regular. Quienes incumplan la ley estarán sujetos al pago de intereses moratorios y serán sancionados de acuerdo con la ley.

Protestas y Exigencias

El Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela protestó este miércoles para exigir mejoras en las pensiones y la creación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos del sector. Luis Cano, coordinador del Frente, informó sobre la entrega de un documento a la Defensoría del Pueblo, en donde se exponen varias exigencias, entre las que destaca el aumento de las pensiones, cuyo monto se mantiene desde 2022 en 130 bolívares.

«Le decimos al Gobierno: no al exterminio de los viejos venezolanos”, comentó Cano. Exhortó al defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, a interceder por las personas de tercera edad y solicitó colaboración para gestionar los trámites necesarios ante las autoridades para lograr una vejez digna para todos los venezolanos.

Cano criticó la Ley de Pensiones aprobada por la Asamblea Nacional, calificándola de «burla» y señaló que la administración de Nicolás Maduro debe cumplir con todas las promesas hechas al sector desde 2016. «Es otra burla de este Gobierno. ¿Qué me llama la atención? Se aprueba en un tiempo récord y se hace cuando falta poco para celebrar unas elecciones. Lo más grave es que no está reglamentada, y si una ley no está reglamentada no va a poder ser aplicada», añadió.

El Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela continuará protestando hasta lograr que se respeten los derechos humanos del sector y el aumento de las pensiones hasta un monto que permita costear la cesta básica alimenticia.