Martínez exhorta al CNE a firmar acuerdo de paz y reta a Maduro a un debate público

El candidato presidencial pide al CNE fijar fecha para la firma de un pacto de respeto a los resultados electorales y llama a un debate con Nicolás Maduro sobre la crisis del país.

Luis Eduardo Martínez, candidato a la presidencia de la República, hizo un exhorto público al presidente y demás rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, de una vez por todas, convoquen a la firma de lo que citó como un acuerdo que garantizará la paz del país.

El abanderado de AD judicializado y Copei judicializado, entre otros, dejó claro que sobre este tema no se puede dar más vueltas. «Que fijen de una vez hoy, fecha, hora y lugar, para que se produzca la firma de este pacto tan importante de respeto de resultados de las elecciones del 28 de julio», enfatizó.

Asimismo, en una publicación en su cuenta oficial de X, el dirigente político opositor ratificó su llamado al presidente Nicolás Maduro para debatir, de cara al país, sobre las ejecutorias de los Gobiernos de Betancourt, Gallegos, Leoni, Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins y Rafael Caldera, y la “pesadilla de estos 25 años de socialismo”.

«Frente al país, presentamos nuestras propuestas para salir de esta megacrisis que a todos afecta. Presidente Maduro, ¿Qué vamos a hacer en materia de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, de migraciones? (…) Que diga qué es lo que puede o no hacer, y lo que no ha hecho porque no ha podido o no ha querido en estos largos años que han significado atraso para el país», precisó.