Altuve no participará en el Juego de las Estrellas tras recibir pelotazo en su mano izquierda

Actualmente Altuve está igualado con David Concepción, quien también participó en nueve Todos Estrellas.

El segunda base venezolano José Altuve informó a Major League Baseball (MLB) que no participará en el Juego de las Estrellas por dolores en la mano izquierda, razón por la que prefirió descansar y no viajar a Texas para participar en el evento.

Jose Altuve hit on the left hand and has to leave the game. pic.twitter.com/2RkRPlPAlK