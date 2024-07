Anuncian los nominados a los Premios Emmy

0 SHARES Share Tweet

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día domingo 15 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será televisada en vivo por exclusivamente por TNT.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció hoy 17 de julio de 2024 la lista de nominados para la 76ª edición de los Premios Emmy, reconociendo lo mejor de la programación televisiva en horario de máxima audiencia desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024, por lo que solo compiten series y episodios emitidos en ese lapso de tiempo.



La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día domingo 15 de setiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será televisada en vivo por exclusivamente por TNT y posiblemente transmitido para todo Latinoamérica por Max.

Mejor actor en una serie limitada, de antología o película:

Matt Bomer

Richard Gadd

Jon Hamm

Tom Hollander

Andrew Scott

Mejor actriz en una serie limitada, de antología o película:

Jodie Foster

Brie Larson

Juno Temple

Sofía Vergara

Naomi Watts

Mejor serie limitada o de antología:

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor actriz en serie drama:

Jennifer Aniston

Carrie Coon

Maya Erskine

Anna Sawai

Imelda Staunton

Reese Witherspoon

Mejor actor en serie drama:

Idris Elba

Donald Glover

Walton Goggins

Gary Oldman

Hiroyuki Sanada

Dominic West

Mejor serie drama:

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

3 Body Problem

Mejor actor en una serie comedia:

Matt Berry

Larry David

Steve Martin

Martin Short

Jeremy Allen White

D’Pharaoh Woon-A-Tai

Mejor actriz en una serie de comedia:

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Selena Gomez

Maya Rudolph

Jean Smart

Kristen Wiig

Mejor serie comedia:

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What we do in the Shadows