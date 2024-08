Centro Carter: Edmundo ganó con más del 60% de los votos y no hay evidencia de hackeo

0 SHARES Share Tweet

Observadores internacionales aseguran que no hubo ataque informático y destacan falta de transparencia del CNE.

El Centro Carter informó que no existe evidencia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela haya sido blanco de un ataque informático durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los observadores internacionales de la organización coinciden en que el candidato unitario Edmundo González es el legítimo presidente electo, respaldado por más del 60% de los votos.

«No hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio», afirmó Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, en una entrevista con la Agence France-Presse (AFP). Lincoln subrayó que el análisis de los números disponibles, junto a otras organizaciones y universidades, confirma a González como el ganador. «A pesar de que el terreno de juego era muy desigual, el pueblo venezolano fue a votar. La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo», añadió.

Lincoln evitó comentar sobre contactos con las autoridades del CNE o el régimen de Nicolás Maduro desde que el Centro Carter publicó su declaración, la cual señalaba que la elección «no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral» y «no podía ser considerada como democrática».

Durante la entrevista con AFP, Lincoln recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, prometió publicar los resultados mesa por mesa en la página web y entregar un CD a los partidos políticos, una promesa que nunca cumplió. «El gobierno ha tenido 11, 12 días… un amplísimo tiempo para mostrar la data real de las actas que recibieron la noche de la elección», dijo.

El 29 de julio, horas después del anuncio del primer boletín parcial por parte de Amoroso, el Centro Carter solicitó al CNE la publicación «inmediata» de todas las actas de las mesas instaladas durante la jornada electoral. Al día siguiente, el Centro Carter denunció que las elecciones presidenciales en Venezuela no cumplieron con los estándares democráticos internacionales. «La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», anunció la organización una vez fuera del país.