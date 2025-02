Ozzy Osbourne ya no puede caminar pero está eufórico por su próximo concierto con Black Sabbath

0 SHARES Share Tweet

“Puede que me queje de que no puedo caminar, pero miro hacia el camino y veo a gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice».

El legendario cantante británico de ‘heavy metal’, Ozzy Osbourne, ya no puede caminar debido a la enfermedad neurodegenerativa que sufre desde hace varios años. «El párkinson es una enfermedad progresiva, no es algo que se pueda estabilizar. Afecta a distintas partes del cuerpo y también a sus piernas, pero su voz está mejor que nunca», afirmó su esposa, Sharon, en una entrevista para el periódico The Mirror, publicada este miércoles.



Al respecto, el propio Ozzy comentó este martes en un programa radial: «He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿saben en qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo. Puede que me queje de que no puedo caminar, pero miro hacia el camino y veo a gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice».

Las revelaciones se producen en medio del anuncio de la vuelta a los escenarios por última vez del legendario músico junto con la alineación original de Black Sabbath, la banda que lo inmortalizó. La agrupación, formada en Birmingham (Reino Unido) en 1968, tocará en vivo por primera vez en 20 años en un único e histórico concierto planeado para el próximo 5 de julio, en el estadio Villa Park de su ciudad natal. Las entradas saldrán a la venta el próximo 14 de febrero y todas las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas. «[Ozzy] está muy feliz de regresar y muy emocionado por esto», señaló al respecto Sharon, quien es también su representante.



«Es hora de volver al principio… es hora de devolver algo al lugar donde nací. Tengo mucha suerte de poder hacerlo con la ayuda de gente a la que quiero. Birmingham es el verdadero hogar del ‘metal'», declaró recientemente Ozzy.

Debilitado por múltiples operaciones y el párkinson, Ozzy Osbourne tuvo que abandonar los escenarios en 2023 y, muy en contra de su voluntad, cancelar la gira de su último álbum, ‘Patient Number 9’. No obstante, desde entonces ha manifestado su intención de volver a actuar, incluso si tuviese que usar una silla de ruedas para ello.

«Tengo que hacer más conciertos, aunque tenga que conseguir a alguien que me lleve. No puedo retirarme. Esto no es un trabajo, es una maldita pasión», dijo ese año a la revista Metal Hammer.

Con información de Actualidad RT